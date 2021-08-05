新北市樹林長壽公園將興建活動中心，引起附近居民反彈，部分民眾、護樹組織成員今上午在新北市府前拉起布條抗議，吶喊「守護綠地活，動中心不要進入公園」口號。（蔡雯如攝）

新北市樹林長壽公園周邊汽機車停車位不足，交通局研議申請前瞻計畫，在長壽公園地下興建停車場，並將樹福市民活動中心納入停車場規畫案，不過卻引起附近居民反彈，部分民眾、護樹組織成員今上午在新北市府前拉起布條抗議，吶喊「守護綠地活，動中心不要進入公園」口號，要求市府重新評估活動中心設置需求。

守護綠地發起人簡小姐表示，長壽公園內有300多棵綠樹，生態資源豐富，保育類動物台灣藍雀、領角鴞、紫棺龜都棲息在此，活動中心興建後只會原地保留21棵樹，且周邊1公里內已有樹林停七、圳福、保安里、板橋區崑崙活動中心，因此沒有必要建設樹福活動中心。

簡小姐說，若真的需要蓋活動中心，市府應該往前遷移50公尺，利用樹德街84號的廢棄警察宿舍重建，坪數既可提升，也可完整保留綠地，不過可惜地是市府事前沒有充分與民眾溝通，只好發起連署抗議，目前已有1000人連署反對。

綠黨代表呂春祥也說，市政建設應該是創造福祉，綠地是生活環境指標，創造綠地都來不及了，怎麼會增加水泥的設施，減少不必要的部分應該要減少。

交通局表示，地方曾多次反應有設置市民活動中心的需求，樹林區公所、民政局也有進行民意調查，有半數民眾支持興建，以便日後推動社區關懷和銀髮俱樂部等社會福利據點，因此才將一併執行停車場和活動中心工程，目前也已獲前瞻預算補助1億5079萬多元，停車場工程預計將在11月動工。

交通局說，工程初步完成設計後，今年2月仍有召開地方說明會，參酌民眾建議，將停車場出入口調整，事前也已找來樹保專家辦理周邊植栽調查作業，為公園樹木逐一健診，提供移植建議，並依本市樹木保護自治條例辦理移植作業，邀請專家監督移植過程，未來工程完工後，樹木不僅會增至261棵，綠化面積也會增加至1573坪，充分保留綠地面積。