前面車牌卻是遮第2個數字。（圖／翻攝自畫面）

曾有車主為了規避超速被舉發，拿口罩遮住車牌，結果有駕駛昨（4日）在國道一苗栗路段，目擊一輛黑色轎車疑似拿名片，遮住車牌其中1個數字，好笑的是，該車主前後車牌遮的數字竟然不一樣，立馬比對出完整車牌，恐吃下最重4800元罰單。

一名駕駛發文表示，他昨天開車行駛國道一苗栗路段，發現前方一輛馬自達黑色小客車的車牌怪怪的，開近一看，原來車牌上有一塊小小的遮蔽物，副駕駛座的友人用手機拍下後，仔細放大一看，遮蔽車牌的物體不是亮光漆，也不是一塊布，疑似是一張名片。

原PO發現，名片上有一位長髮女子的大頭照？看起來很像是房仲公司名片，一度懷疑是駕駛本人「另類宣傳」？後來想想，該車主應該不會冒遭舉發風險做這種事，猜想擺明是超速怕遭拍照舉發。

但照片中可見，該黑色小自客前方車牌，遮的是後4碼的第2個數字，後車牌遮的卻是第3個英文字母，因為前後車牌遮的數字不一樣，馬上就比對出完整車牌，反而弄巧成拙。

第二公路警察大隊副大隊長鄧明隆說，依「道路交通管理處罰條例，第13條規定可處新台幣，2400元到4800元罰鍰。」，另外表示，若有車輛企圖掩飾車主的真實身分，請立即撥打110向警方報案，警方會立即派車，現場實施攔截取締，呼籲駕駛人切莫塗抹污損，或是安裝其他器具讓車牌無法辨識，就算沒有民眾檢舉，沿路有國道警方發現，也會主動攔查，讓這位87車主吃上罰單。