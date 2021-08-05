新北市交通局提報的「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」，將在本周六7日舉行動工，屆時行政院長蘇貞昌將與市長侯友宜同台，工程預計2023年完工，汐止地區民眾上下國道將節省約20分鐘車程。

交通局長鍾鳴時並指出，為配合該工程計畫的推動，市府養工處去年11月完成匝道鄰接的康寧街拓寬工程，後續並將與高公局密切配合，加速推進工程進度，早日完工通車。

鍾鳴時說，汐止雖有國道1號與國道3號兩條國道行經，但平面聯外道路主要依賴大同路，其他康寧街與吉林街路幅都不寬，地區道路容易受國道車流交互干擾，交通路網極為脆弱。

鍾鳴時指出，交通局於汐止區大同路建置11組etag偵測器及利用3組智慧監視器，即時推估車流，預警進行道路壅塞導引及事故管理，並且與高速公路局做好連繫，使得事故排除所需要的時間大幅減少，壅塞惡化的速度獲得有效的緩和。

交通局綜合規畫科科長吳政諺指出，汐止交流道增設南入匝道完工後，可分流現況國1汐止交流道及周邊27％的車流，改善汐止聯外交通，節省約20分鐘車程。

「系統化、工程整體性規畫，才能確實解決汐止的交通問題。」鍾鳴時說，除了國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」，也正規畫「國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道工程計畫」，今年6月初已完成可行性研究期中規劃報告，並預計今年底完成期末報告後提報高公局審查，爭取核定。