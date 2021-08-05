「最強奶媽」網紅謝薇安（Vivian）五官精緻、外型甜美，還擁有不科學的F級超傲人上圍，魔鬼身材、天使臉孔為她吸引了一票粉絲，在臉書跟IG各擁有129萬和45萬粉絲。最近東奧賽事全民關注，也炒起了運動熱，謝薇安昨(4日)則在臉書曬出自己捧著排球的照片，「三球鼎立」的畫面太震撼，還有網友虧：「要打那顆球呢？」

網紅「Aqq cami橫綱凱咪」去年投出震撼彈大爆網美圈真相，稱「七成都有在賣淫」，還列出提供給VVIP客人的陪睡價目表，謝薇安因此遭影射是「大胸，配合度低」。對此，她當時嚴正駁斥，強調：「乾我X事，那應該只有低能才會相信」，並推銷是自己業配文寫得好，「請更正是業配發文一篇30萬起，我的稅不是在繳假的，謝謝」，澄清只有合作業配文，絕無賣淫。

謝薇安秀出自己拿排球照片。（圖／翻攝自謝薇安 - Vivian臉書）

去年底謝薇安IG突然被官方停用，而她先前坐擁497萬粉絲追蹤，瞬間被歸零讓她欲哭無淚，直說：「我也不知道發生了什麼，該怎麼辦？」，又喊：「2020年底了，還給我出個大事，不要整我好嗎...？」。今年初她才辦新帳號回歸IG，短短幾天吸回5萬多名粉絲，如今更已達到45萬人追蹤，可見人氣依舊。

謝薇安近日曬出自己逛超市的照片，超短牛仔熱褲露出了屁股蛋，相當性感，3天前她也發了業配文，透露自己一邊吃海鮮大餐、一邊追奧運賽事，昨她更秀出自己拿著排球側面燦笑的畫面，寫下：「來PK呀」，見此，網友回應：「一次只能玩一顆球，謝謝」、「怎麼拍都好看」、「到底幾顆球啊~我搶了一顆妳還拿兩顆出來」、「裁判有人犯規多帶球」。