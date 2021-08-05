近年台股多頭行情暢旺，吸引不少民眾將積蓄投入股市，盼能藉此大賺一筆，有網友在PTT論壇上表示，手上有一張100萬的儲蓄險到期，但評估後續效益不高，因此開始思考是否要解約改買0050投資？引起熱烈討論，有內行網友提醒他，要把股市風險考慮在內，尤其已經期滿開始領利息，痛苦的部分已經過去，就快要躺著賺，先不要衝動。

該名網友在PTT論壇上以「效益不高的儲蓄型保單該解約嗎」為題發文，透露因為哥哥買股票賠了一屁股，被媽媽抱怨，因此他在出社會後，決定將存到的100萬拿去買儲蓄險，目前已經繳滿開始生利息，每年增加約3萬左右。

不過當原Po開始接觸股票後，認為儲蓄險的效益實在太低，他說：「另外有100萬左右投到股市，雖然有賺有賠但整體效益已經不知道是保單的幾倍。」這也讓原Po開始思考是不是要解約改投資0050。

文章一出引起網友熱議，不少人建議他先放著，穩定領利息比玩股票穩健，風險低的資產配置是必須的，尤其原Po是已經繳滿的狀態，「3%贏過台積電」、「都繳滿了幹嘛解，穩穩領利息」、「留著保底吧，股票操作沒這麼簡單」、「利率有3%很好了，先不要衝動」、「分散資金風險，股票有可能讓你血本無歸」、「壞的都過去了，躺著領利息」、「建議留著當預備金或養老金用，因為你永遠不知道未來會發生什麼事」。

不過也有人認為，跟特定股票相比，儲蓄險的效益確實低，對操盤有信心的話，可以考慮改投資股市，或者可以等股市崩盤解約進場，「等崩盤再解，不然就要對操作很有信心」、「今年剛好有一張到期，解掉買航運獲利不錯」、「第七年才開始計息，3%分攤下去，根本才0.x%好嗎」、「利率沒到3%啦，看好標的再買其實也還好」、「等碰十年線再解進來一次進0050，OK啦」、「現在市場太熱，等崩盤再說」。