台灣疫苗到貨量短缺，而民間自購的BNT，又被提議除了留給青少年接種，也可作混打用。讓一名網友聽了超不爽，大嘆每次都有第N類的族群基於各種原因要插隊先打，如今還想把BNT給已打過第一劑的人，那些連第一劑都沒有的人是要自生自滅嗎？官大爺、公車司機、外送員、補教業者感染風險大要優先打，但去內湖工作的上班族通勤擠爆，就不危險嗎？優先打的邏輯是只要會哭會鬧就有糖吃？

一名網友昨天在PTT上發文表示，近日聽到民間自購的BNT疫苗到貨後，將會供12歲以上青少年優先打，再給先前打過第一劑的人打第二劑，讓他看了非常生氣，認為「真XX黑人問號耶！那些連一劑都沒有打過的人是要自生自滅？」

該網友指出，每次都有第N類的族群基於某些原因要插隊打，而最近插隊的是「補教業」，讓他忍不住吐槽說，插隊的邏輯到底是什麼？是會哭會鬧就有糖吃嗎？補教業到底有什麼危險？不會視訊上課？不會隔著玻璃嗎？

該網友也說，優先施打的族群包括醫事人員、官大爺、公車司機、外送員等，這裡面除了醫事人員之外，其他人憑什麼先打？提到感染風險，要不要搭看看內湖上下班時段的公車與捷運，說難聽點，公車司機有獨立的座位、還可以加裝隔板，捷運的站務人員也是待在小房間裡面，但一般通勤的民眾呢？論感染機率到底誰比較危險？

該網友認為，先前讓年長者先打，因為年紀大容易引發重症，這他可以接受；BNT的部分，因為18歲的人僅這款疫苗可選，所以優先，他也還可以接受，但是多出來的BNT給別人當第二劑這又是什麼邏輯？

該網友表示，不是說打第一劑就可降低重症發生率，那打第二劑的用意為何？當然這些事情在疫苗充足的狀況下，根本沒有人會在意，但現在疫苗明顯不夠，還搞出這些特權到底是怎樣？如果國產疫苗失敗怎麼辦？七八年級生要怎麼辦？

該網友最後也怒批，到底疫苗接種的順序是哪些人決定的？決策的邏輯又是什麼？有沒有相關的會議記錄，有沒有替代方案呢？

貼文引起網友討論，「補教還好，官員真的沒必要那麼早」、「覺得醫護可以先，其他應按年齡」、「勞工真的是最軟的一塊」、「學生可以選擇不出門，大多數上班族可沒得選」、「按照年紀或重症往下打，真的最公平也最實際」、「分職業別真的母湯，會不會重症又不是看職業」、「內湖的公車捷運擠得跟沙丁魚一樣，但乘客多是沒打疫苗的族群」。

但也有網友替政府緩頰說，許多家長將小孩送去補教業，才可以出門上班，而補教業裡面其實也有蠻多人需要照顧到12歲以下的孩子，那麼小的孩子也沒辦法打疫苗，因此只能靠大人打來降低感染風險。而上班族接觸的人群絕對比外送員或公車司機還要少，且匡列辦公大樓絕對比公車路線或外送員還容易。