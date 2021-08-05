為協助受疫情影響勞工度過難關，新北市就業服務處積極協調市府各局處、財政部北區國稅局、客家委員會及內政部移民署等共30個單位，今釋出安心上工第五波職缺，提供314個短期就業機會。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，6月18日安心即時上工計畫修訂以來，已累計提供超過2200職缺，已有1307人上工，新北也會持續協助推介上工。工作內容除了協助行政庶務，也有各機關出入口協助量測體溫、防疫宣導及環境消毒。如為核定有染疫風險的職缺，更可加發最高每月最高2000元防疫津貼。希望能協助被迫放無薪假、失業勞工舒緩經濟壓力，並協助培養重返職場就業力。

育有兩個孩子的小琳表示，原本從事品管作業員工作，在公司結束營業後曾申請失業，但受疫情影響，求職空窗期拉長，好在有安心即時上工計畫的協助，求職過渡期中，順利錄取校園協助量體溫及環境消毒等防疫工作。後續小琳也在就服員積極協助下，在今年6月順利到工廠擔任作業員，目前工作穩定適應良好。

就服處說明，安心上工計畫資格自6月18日起放寬申請資格，取消了「申請日前一年內需有勞就保紀錄」的限制，提高上工總時數至960小時，針對高染疫風險工作加發防疫津貼，更開放了線上、郵寄、傳真、臨櫃等多元申請管道，更加便民。有需求的民眾，可至「台灣就業通」網站進行線上申辦。除了安心上工之外，新北29區就業服務據點也提供各式就業協助及諮詢服務，相關問題可電洽新北就業服務專線0800-091-580。