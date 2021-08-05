路塌、樹倒、水不通，還我巿政基本功！高雄巿議會國民黨團5日譴責高雄巿政府近期施政表現荒腔走板，除了電死人、馬路天坑，連路樹都倒了，要求巿政團隊不要以防疫做藉口，更別甩鍋前朝，拿前高雄巿長韓國瑜當救援。

國民黨團總召童燕珍表示，高雄市近1個月已發生淹水路燈漏電電死人、市區馬路出現天坑，還有多起路樹倒塌，對於巿政表現，只能用「路塌、樹倒、水不通」7個字形容，呼籲市政府不要以防疫自滿，其他市政卻一塌糊塗。

同黨議員陳美雅說，近來高雄公安、淹水事件頻傳，日前副市長林欽榮還在媒體前對基層公務員嗆重話「做不好就砍頭」。不管是民粹式語言想轉移焦點，或甩鍋給韓國瑜甚至基層公務員，都沒辦法掩蓋施政的不用心。

巿議員黃紹庭表示，陳其邁過去酸韓巿府做的是里長的工作，但同一批公務員，執行出來的效率卻差很多，不要凡事做不好就甩鍋前朝。同黨議員陳若翠也說，即使防疫成功，也掩蓋不了施政無能。