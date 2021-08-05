據《紐約時報》報導，美國FDA 的目標是在9月初之前對輝瑞疫苗（Pfizer/BNT） 進行最終批准（final approval），對此，台大公衛學院教授詹長權表示，這一個疫苗新情勢不但會讓美國疫苗的需求量上升，也有可能讓大陸開放進口做為因應Delta變異株的加強針，疫苗不平等的程度，恐讓台灣都會感受到疫苗短暫不足的壓力。

詹長權昨（4日）在臉書發文表示，紐時報導：美國FDA 的目標是在下個月（九月）初之前對輝瑞疫苗（Pfizer/BNT） 進行最終批准（final approval），美國使用最終批准的輝瑞疫苗（而不是依賴 FDA 去年年底授予的緊急授權）來推動疫苗接種計劃，有可能有助於提高接種覆蓋率，來因應高度傳播性Delta變異株對美國疫情惡化的挑戰。

詹長權並指出，一旦經過完全批准的疫苗，將可以讓機關、學校、公司推動強制接種疫苗計劃來提升群體勉疫力，也可以讓醫師有更大的自由度為其病人開出施打疫苗的處方籤，包括那些免疫系統較弱的病人可能需要的第三劑的疫苗加強針。

這一個疫苗開發行銷的新情勢，詹長權認為，不但會讓美國疫苗的需求量上升，或者也有可能讓大陸開放進口做為因應Delta變異株的加強針，甚至一些OECD國家將會開始預購做為第三劑加強針。展望未來一年全球covid-19疫苗的市場狀況，可以預期供需失衡的狀況將更嚴重，疫苗不平等的程度將會讓國與國之間從0-1-2劑的差別擴大到0-1-2-3劑的差距，非洲、南美、東南亞各國將是疫苗極端匱乏的國家，即使是進步國家的澳洲等國都會感受到疫苗短暫不足的壓力。

對於台灣未來的疫苗取得，詹長權直言，台灣如果從疫苗公司拿不到優先購買權，且不被國際上認為急需疫苗，未來要如期、如量取得台灣群體免疫所需要的優質疫苗數量將面臨很大的挑戰。台灣需有新的疫苗政策，未雨綢繆即刻加快、加大疫苗採購量來儘早完成全民接種，以群體免疫來因應Delta變異株可能帶來的新疫情。