大陸知名男星吳亦凡深陷桃色風波，被網紅都美竹爆出酒桌選妃等醜聞，日前他因涉嫌強姦罪遭北京公安刑事拘留，北京市朝陽看守所外還聚集了一群粉絲，相關爆料更是不斷流出，甚至還有吳亦凡身穿囚服的照片，對此，江蘇警方也親自回應了。

據港媒報導，網路上瘋傳一張吳亦凡走進警局的照片，是從微信圈流出的影片截圖，只見他戴著墨鏡，裝扮休閒，簡單穿了件T恤和牛仔破褲，身旁還有2名疑似身穿警察制服的男人，然而有眼尖網友發現，吳亦凡不但沒有被上手銬，那2名男子的帽子也更像是警衛，質疑這根本不是吳亦凡被抓的畫面。

網路上瘋傳疑似吳亦凡被抓的照片。(圖/翻攝自微博)

不僅如此，微博上還出現一張「吳亦凡服刑照」，能看到照片中一名身穿藍色囚服的男子正在接受警方盤問，眼睛的部分被打上馬賽克，但立體的五官的確和吳亦凡神似，對此，江蘇警方也立刻闢謠，「網傳『吳亦凡最新照片』實為P圖，請大家不要誤傳」，並附上原圖讓大眾對比。

網友P圖出吳亦凡的監獄照。(圖/翻攝自微博)

江蘇警察發文闢謠。(圖/翻攝自微博)

這張照片其實是杭州監獄裡的一則新聞配圖，P圖的網友將照片水平翻轉，再將吳亦凡的臉P到服刑人身上，證實這是假圖，事實上，事件爆發後，還扯出范冰冰、井柏然、包貝爾都是酒局選妃的幫兇，而這3人也第一時間發聲明闢謠，同時報警、聯絡律師，「望廣大網友謹言慎行，不信謠不傳謠」。