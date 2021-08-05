工業電腦廠維田(6570)股東常會通過配息1元，今（5）日以30.75元除息交易。隨著今年營運動能明顯回溫，上半年營收、獲利、每股盈餘齊創同期次高，今日股價開高後勁揚4.72％至32.2元，僅歷時7分便完成填息，早盤維持近1.5％漲勢，領漲工業電腦族群。

維田受疫情影響歐美市場、美國客戶專案進度停滯，使2020年合併營收6.07億元、年減21.31％，仍創歷史次高，但毛利率33.76％、營益率6.9％雙創新低。加上匯損加劇拖累業外轉虧，使稅後淨利0.34億元、年減達58.03％，創下歷史次低，每股盈餘（EPS）1.14元。

維田以銷售工廠自動化產品為主，去年受疫情影響甚鉅。面對疫情改變人類生活及商業模式，公司積極開拓市場爭取商機，投入醫療及防疫相關產品線，正進行ISO 13485醫療安規認證中，以降低產品應用產業過度集中風險，盼強化競爭力、增添營運動能。

為因應業務成長需求，並增加產線、優化製程提高生產效率，維田去年中斥資3.48億元，買下原向專業伺服器機殼廠勤誠承租的中和廠辦，全新製造中心已於今年元月正式啟用。配合疫苗開打後部分區域陸續恢復投資，帶動今年營運動能逐步恢復。

維田董事會通過2021年上半年財報，合併營收3.72億元、年增達24.69％，創同期次高。毛利率雖降至33.62％的近3年低點，但營益率逆升至11.63％，亦創同期次高。稅後淨利0.39億元、年增達47.51％，每股盈餘1.32元，雙創僅次於2019年的同期次高。

以此推算，維田第二季合併營收創2.16億元新高，季增達38.22％、年增達43.33％，毛利率33.75％、營益率13.88％，分創近3季、近2年高點。稅後淨利0.23億元，季增達52.36％、年增達36.35％，每股盈餘0.8元，雙創歷史第三高佳績。

展望今年，維田預期不鏽鋼全防水產品可望維持穩定成長，而智聯網（AIoT）產品已有顯著營收貢獻，今年將導入歐美行銷通路。另持續投入智動化事業處，逐步開展智慧機械及人工智慧（AI）機器視覺應用領域。

維田指出，未來疫情、供應鏈物料短缺及漲價問題仍是經營最大挑戰，面對缺料狀況愈趨嚴重，對此提高庫存、新增採購管道等措施因應，確認客戶先前下訂長單配合調整出貨時程、提前安排運輸方式以控制成本，以持續創造成長動能，達成營收及獲利預算目標。