譜瑞-KY(4966)法說釋出長線樂觀利多，5家外資對其出具最新研究報告，其中有4家一口氣將其目標價調升到逾2000元大關，其中以亞系外資的2300元為目前外資圈最高，更看好譜瑞-KY在2023年每股獲利可上看86元。

美系外資表示，譜瑞-KY第二季獲利優於預期，每股賺15.62元，主要是因為代工產能改善以及需求走強，在更佳的產品組合帶動下，單季毛利率小幅上升至47.6%，庫存天數從第一季度的64天下降到第二季度的60天。展望第三季，譜瑞-KY總體需求仍然相當強勁，唯一的弱點來自Chromebook需求減緩。譜瑞-KY相對同業漲價較晚，故還有調升空間，2022持續看好整體需求展望，會有眾多新品加入，包括Mini LED時序控制器(T-con)、PCI-E Gen 4 Retimer、以及USB 4相關產品，且從第四季起會有更多產能支持，從代工到後端，再到基板供應，故將譜瑞-KY目標價由1700調升到2120元、維持加碼評等，預估2020年至2022年每股獲利年複合成長率可逾30%。

另一家美系外資則認為，由於譜瑞-KY的主要代工廠是聯電，因聯電將再次以高個位數提高其平均售價，故譜瑞-KY利潤率上升空間在短期內似乎有限，雖然譜瑞-KY有信心將成本上漲轉嫁給客戶，但須注意到譜瑞-KY的大部分收入來自蘋果，儘管對蘋果漲價，但有鑑於蘋果通常具有很強的議價能力，故「絕對利潤」將保持不變， 因此，對譜瑞-KY重申「賣出」評等，目標價由1418元調高至1615元。

日系外資表示，譜瑞-KY預計在第三季進一步調升產品售價，單季毛利率預估上升到44~48%，這將有助於譜瑞-KY的營收進一步成長，譜瑞-KY第四季將獲得更多晶圓產能和後端產能支援，但仍然不足以應付訂單需求，然而，譜瑞-KY傾向於採取相對謹慎的價格調整，只反映了更高的代工廠成本並跟上競爭對手的定價，展望2022年，譜瑞-KY認為供應緊張將持續，對2022年依舊樂觀看待，NB市場持續良好，且看好車用市場成長，將譜瑞-KY目標價由1500元調升到2025元、維持買進評等。

亞系外資則表示，看好譜瑞-KY營收展望優於預期，預估第三季毛利率約介於44%至48%，高於市場推測，預估2021~2023年每股盈餘年複合成長率達27%，調高譜瑞-KY今明年每股盈餘預估，幅度4.1%、7.9%至67.35元、86元，重申「買進」評等，目標價從2100元上調到2300元。

歐系外資表示，譜瑞-KY第三季營運持續強勁，儘管Chromebook市場會有修正，但譜瑞-KY比重不高，且譜瑞-KY看好遊戲、筆電市場持續復甦，且譜瑞-KY也看好更有意義德捆綁銷售策略，即eDP+SIPI IC，將有更利於定價優勢。長線來看，譜瑞-KY看好高速傳輸需求將更為顯著，預計eDP/SIPI在2022年、2023年營收貢獻可能增長7~11%，且已進入汽車多設計領域與韓國和歐盟領先的原始設備製造商合作，故將譜瑞-KY目標價由1620元調升到2200元、維持優於大盤評等。