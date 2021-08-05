因日本疫情有嚴重化趨勢，擔心當地醫療系統隨時會崩解，因此4日傳出，目前正實施的緊急狀態，可能還會擴延至其它8個縣。

隨著東京每日新確診數陸續創下新高，新冠病毒正以超快速度正在擴散，被日本民眾認為是勉強復賽的東奧，也將在8日正式落幕。不過，日相菅義偉的各方責難卻才要開始。4日，東京有4,166位新病例，同時，全日本則超過1.4萬例。

日本政府指出，與前幾波疫情不同，這波是百貨公司、理髮店和美容院以及補習班紛傳出群聚感染，導致醫院能量正吃緊。

目前包括東京在內，有6個縣已在緊急狀態下，預計實施到31日。另外有5個區域，正執行較寬鬆版的社今禁令。新冠病毒若無法有效控制，日本很外就會有約7成民眾，將活在嚴格規範的社群環境中。

但專家質疑，因為Delta新變種病毒株傳染力超強，以及很多民眾關在家裡都關怕了，即使又要實施新的緊急狀態，真正的實際效應能有多少。

由於日本目前醫療能量正吃緊，日前中央政府下令，醫院只收治重症病患，至於其它病情沒那麼嚴重新冠患者，都得待在家裡不能自行住院治療。

抗議人士卻有不同聲音，認為這將導致新冠死亡人數增加。

為安撫高漲民怨，日相菅義偉4日馬上改弦易轍，指出只有針對像大東京等病情嚴峻地方，才會實施這種新冠醫療管制。日本其它地方不會執行這項命令。

同時，菅義偉也承諾會多方解釋新冠醫療方針改變，以及再尋求民眾理解。不過，對支持率屢創新低的這位日相來說，在所剩時間無幾的年底日本大選，預料將會選得蠻辛苦的。