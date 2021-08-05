嘉義市一家績優診所遭檢舉涉詐領健保、趁民眾打疫苗盜刷健保卡，嘉義檢調4日會同健保署到該診所調查，查扣病歷等相關物證一批，初估不法所得約6000萬元，並向地院聲請羈押黃姓醫師，今天上午開羈押庭後，聲押獲准。

據了解，這家診所曾榮獲嘉義市健康促進績優診所，負責人是鍾姓護理師，長期由黃姓醫師執業看診，檢調掌握黃醫師自2010年起，利用民眾施打流感等公費疫苗之際，在病患不知情的情況下，盜刷健保卡，這家診所也是此次新冠肺炎疫苗注射，檢調將釐清是否也涉嫌盜刷健保卡？

還有明知患者是按月就診的慢性病患者，卻以慢性病連續處方箋方式申報，另外，沒有對病患進行居家訪視，卻申報居家訪視費用等不實方式，虛報健保點數，11年來持續詐領健保醫療費用，初估不法所得約6000萬元。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮嘉義市調站偵辦、蒐證，4日持搜索票，會同健保署南人員到這家診所搜證，帶回30多箱病歷等相關資料、電腦等物證，傳喚黃醫師、鍾姓護理師及相關證人共4人偵訊。

檢方認為黃醫師犯嫌重大，有勾串證人、凐滅證據之虞，向嘉義地院聲請羈押禁見，其餘人請回，今天法院開羈押庭後准押。