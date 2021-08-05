受颱風盧碧影響，屏東5日受豪雨侵襲，目前最高累積降雨量157毫米落在三地門鄉，幸尚未傳出淹水災情，不過疑似因天雨路滑，今（5）日上午10時47分，國道3號北上410K竹田段發生一起2車擦撞車禍，警消獲報後，隨即派遣2車4人前往救援，抵達現場後發現，一名約21歲的男子雖意識清醒，但肢體感覺相當疼痛，癱軟的躺在車道上不斷哀嚎，目前警方已緊急將男子送醫治療。又事故發生當下，單向車道先行封閉，目前已恢復通行。至於車禍詳細發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。