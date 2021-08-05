隨雙北開放內用，回歸上班上課的外出人潮逐漸增加。逐漸返回正常生活狀態，反覆多變的疫情更須留意！3C 設計品牌 Moshi 推出一系列外出必備單品，包含具有抗干擾屏蔽層的可調式雙面感應皮革證件套；非接觸式的 Deep Purple 紫外線消毒盒等，讓解封出門更安心！

Deep Purple - Origami-style Foldable and Portable UV Sanitizer from Moshi

迎接降級外出透氣，不僅人要穿新衣，隨身 3C 單品也要換新裝。延續融合經典美學與 3C 生活的品牌精神，Moshi 專為 AirTag 所設計的 AirTag 皮革鑰匙圈，採360度全包覆式設計，完整收納 AirTag 並全面防刮，使用防潑水的動物友善 Vegan 皮革及主動抗菌的 NanoShield抗菌表面塗層製成，扣環設計可輕鬆掛在鑰匙、寵物項圈或是與證件套、Aro Sacoche 隨身側包系列、可調式掛繩背帶互相搭配，隨個人風格與穿搭自由變化。

面對後疫情時代，「非接觸式」的清潔方式、主動抗菌的設計逐漸成為趨勢。Moshi 推出首創的 Deep Purple 隨身折疊式360°無死角紫外線殺菌消毒盒，4分鐘就能360°全方位滅菌消毒，無需手動將消毒物品翻面避免二次接觸，且折疊式設計能2秒組裝立即使用，並可隨身攜帶在包內，外出接上行動電源或返家接上充電器都能隨時使用。而可調式雙面感應皮革證件套，可避免在外手部的接觸，採抗干擾屏蔽層，可同時收納兩張感應卡片如交通卡、信用卡或各式會員卡，兩張卡片能獨立感應而不需取出，質感手製 Vegan 皮革不僅日常防潑水，更有 NanoShield抗菌塗層機能，讓你從容面對多變的疫情與各式的情境。

可調式雙面感應皮革證件套，具有抗干擾屏蔽層，能同時收納兩張感應卡片，兩張卡片能獨立感應而不需取出，避免在外手部接觸。（Moshi提供／黃慧雯台北傳真）

防疫不馬虎，外出一樣自信有型！Moshi Aro Sacoche 隨身側包系列，採近年流行的 Sacoche 外型設計，分別有 Aro 及 Aro Mini 兩種尺寸，以輕便、防潑水材質製成，並透過對稱色系、不對稱的造型走線，打造出簡約卻又亮眼的隨身包包，百搭外型讓你隨手一抓就能馬上出門！可另外搭配 Adjustable Body Strap 可調式掛繩背帶，自由變化喜愛的背帶顏色，而可調式活結設計，能隨心所欲調整長度，任意搭配其他包包、手機、證件套或是 AirTag 皮革鑰匙圈，依據心情與物品，轉換成頸掛、肩背或斜背等攜帶方式。

AirTag 皮革鑰匙圈，採360度全包覆式設計，完整收納 AirTag 並全面防刮；能便利地固定 AirTag 於鑰匙、包包、寵物項圈或其他隨身物品，並自由搭配可調式掛繩背帶變化攜帶方式。（Moshi提供／黃慧雯台北傳真）

不只手部清潔，開工復課必備的筆電、平板也別忘了清潔滅菌。Moshi TeraGlove 超細纖維螢幕擦拭布清潔組，使用隨附的噴霧空瓶加入清水，搭配超細纖維擦拭，即可去除螢幕上的油漬及指紋，將清水置換為酒清即可進行消毒，採重複使用兼具環保，更守護消費者的裝置和健康。Moshi 全系列保護殼/螢幕貼提供防摔、防刮功能外，更具有耐酒精擦拭或水洗特點。

開學季神隊友除了清潔生力軍，更有保護殼系列盟軍。iGlaze 輕薄防刮保護殼，提供 MacBook 超薄且輕量的全方位防刮保護，凸起式橡膠底墊及暢通的通風口設計，利於筆電散熱；VersaCover 多角度前後保護套，獨家專利摺紙藝術般的折疊設計，只需一種折法就能透過三種角度：打字、閱讀、瀏覽使用 iPad，磁吸式前蓋設計，除可支援 Apple Pencil 收納充電並穩固包覆外，反折磁吸式折疊上蓋，能固定於冰箱、磁性白板等，方便靈活運用。