中國社會科學院俄羅斯東歐中亞所研究員張弘5日表示，俄羅斯正與印度舉行聯合軍演，也將於下周同中國舉行聯合大規模軍演。根據俄媒體資訊，這兩場軍演規模和水準都具有一定戰略意義，反映俄羅斯外交新變化。自拜登執政以來，俄羅斯與西方關係繼續惡化。美國不僅在軍事上對俄羅斯進行圍堵，而且還以人權、自由和民主為由頻繁干涉俄羅斯內政。因此，俄羅斯更加重視東方外交，特別是與中國、印度等亞洲國家的關係。

張弘在《環球時報》撰文指出，2014年烏克蘭危機後，美國為首的北約將俄羅斯視為主要安全威脅，在俄羅斯周邊頻繁舉行大規模軍演，向烏克蘭提供軍事援助，東歐的地緣安全環境日趨複雜。為了回應西方的軍事挑戰，莫斯科進一步加強與中國、印度等夥伴國家的軍事互動，通過定期的聯合演習展示軍事實力，培養處置地區安全危機的能力。

張弘稱，首先，聯合軍演旨在提升俄羅斯的大國影響力。

在拜登政府的鼓動下，俄羅斯與歐盟的經濟合作關係出現裂痕，歐盟內部質疑俄羅斯的聲音越來越多。以至於俄外長拉夫羅夫感歎道，俄羅斯和歐盟之間的分界線越來越深，就像戰壕一樣，歐洲大陸正在經歷一場前所未有的信任危機。

為了反擊西方的安全壓力和外交孤立，普丁選擇了加強東方外交，其中鞏固與中國、印度的關係就成為俄羅斯外交的重要環節之一。

張弘說，其二，聯合軍演有助於顯示俄羅斯的軍事實力。

冷戰結束後，俄羅斯繼承了蘇聯龐大的核武庫，以及先進的軍事工業，這也是其維持大國地位最為堅實的物質基礎。拜登執政以來，北約繼續向東滲透，抵近克里米亞半島，雙方甚至到了戰爭「一觸即發」的地步。

面對北約的不斷逼近，莫斯科一方面加快軍事現代化速度，另一方面也加快與中國、印度等戰略夥伴的互動。聯合軍演不僅是戰略夥伴軍事協作的主要內容之一，而且還是展示俄羅斯軍事實力的重要視窗。

張弘指出，其三，聯合軍演有助於遏制美國的霸權主義。

冷戰結束後，美國憑藉其經濟、科技和軍事實力，長期以世界員警自居，在全世界不斷干涉各類事務。美國不僅試圖將自己的價值觀強加於其他國家，通過單方面制裁公然干涉主權國家的內政，而且還多次通過軍事手段顛覆他國政權。

中國、俄羅斯和印度三國不僅要反對他國干涉自己的內政，同時還要反對他國對周邊地區的干涉。最好辦法就是增強自身的軍事實力，通過夥伴國家戰略協作，擴大多邊主義影響力，增強抵制美國霸權主義和單邊主義的能力。

張弘強調，盡管中國與印度存在領土爭端，但在兩國共同努力下，基本實現了對分歧的有效管控。印度高級官員透露，在上周末舉行軍長級會談後，中印雙方同意從有爭議的喜馬拉雅邊境沿線的另一個摩擦點撤軍。中印兩國對於維護地區和平、促進多邊主義的國際秩序有著相似立場。

俄羅斯通過平衡地與中國、印度開展戰略合作，也在一定程度上促進了三國關係的戰略穩定，使得中俄印三國的戰略互動成為可能。