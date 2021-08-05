我國去年首度「生不如死」，人口已自然減少，為了提高生育率，政府從7月1日起，把育嬰留職停薪津貼提高至8成投保薪資，育嬰留職停薪則放寬至不低於30日等政策。但托育政策催生聯盟認為，這一波育嬰假的措施仍然搔不到癢處，法不是有修就好，而是必須修到位，讓育嬰假切實發揮支持家長實質兼顧工作與家庭的作用。

對此，托盟針對「性別工作平等法」、「就業保險法」、「育嬰留職停薪實施辦法」、「育嬰留職停薪津貼補助要點」等提出修法建議，希望讓育嬰假「申請時間延至孩子8歲、請假單位可以小時為單位、第一個月給付達投保薪資全薪」。

托育催生聯盟召集人劉毓秀說，據統計，育嬰留職停薪津貼從2009年開辦至今歷經十幾年，截至去年為止請領人數中，男性占18.6％、女性81.4％，反映出台灣的爸爸不敢請育嬰假、也不被允許去育嬰，其中原因有薪資減損等原因，因此提出育嬰留職停薪津貼首月給予全額投保薪資，如果依此法修法，等於家長在孩子8歲以前，共享以小時請領的總共為期1年有薪育嬰假，更以全薪支持爸爸在新生兒第一個月請領，和請產假的媽媽共同照顧新生兒。

勞動部條件司副司長王金蓉說，現行規定3歲以前可請最長2年的育嬰留職停薪，主要考量是3歲以後的收托率較高，至少都有6成以上；而若育嬰留職停薪要以小時計算恐怕會影響中小企業、微型企業人力調配，近期則修正從6個月為原則下修至開放可以請2次不低於30天的方式請育嬰留職停薪。

勞動保勞動保險司專委吳品霏則說，為強化育嬰留職停薪，今天7月1日起使用公務預算再加發2成投保薪資，至於托盟提及希望在首月用公務預算提高至投保薪資全額，則涉及少子女化政策預算分配問題，會再視實施成效通盤評估。