美國媒體批評，英國海軍航艦打擊群日前穿越南海，卻未駛入爭議相關島嶼12海里內挑戰中方主權聲索，等於在南海向中方「磕頭」。

華盛頓觀察家報（The Washington Examiner）一篇評論指出，英國航艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）打擊群7月27日晚間進入南海，8月2日悄悄通過巴士海峽，期間沒有像美國軍艦一樣駛入中方控制島嶼的12海里內，之後打擊群循台灣東部海域北上，也沒經過台灣海峽。

評論認為，英國航艦打擊群悄悄通過南海之舉無疑是中方一大勝利。英國首相強生一方面在最近的七大工業國（G7）領袖高峰會力主加強英美特殊關係，一面卻又討好北京，既沒在南海挑戰中方還大賣半導體設備給中國，顯然不符美國最親密盟友的身分，華府應該也終將看在眼裡。

此外，德國巡防艦「巴伐利亞」（Bayern）號2日啟航，展開為期7個月的印太任務，但此舉已在德國朝野引發激烈爭論。巴伐利亞號將到訪巴基斯坦、澳洲、日本、韓國、越南、新加玻、印度等地，是德國20年來第一次派軍艦到亞洲，計畫與盟邦聯合軍演。

德國之聲（DW）指出，德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）日前在威廉港（Wilhelmshaven）巴伐利亞號出發前談到本次任務的意義時，沒提及中國；外長馬斯（Heiko Maas）雖強調這趟任務的目標是與夥伴一起維護國際法和印太安全，但同樣未提及中國。

報導指出，基於荷蘭都已派艦前往南海，德國顯然也需有所作為，只不過檯面下德國政府也一直在尋求妥協方案以免激怒中國。德國總理府已向中方承諾，巴伐利亞號不會穿越台灣海峽，也向北京提出盼讓巴伐利亞號此行能在中國港口停靠，以消除任務的反中色彩。

反對黨左派黨（Die Linke）發表聲明稱「向印太派遣巴伐利亞號，對加強當地安全局勢並無幫助，純屬迎合美國反中政策的軍事附和，要求停止對美盲」。

在康坎鮑爾的推特帳號下，數百則網友留言者裡9成以上都對巴伐利亞號任務持負評。

一則留言寫道：「我們的軍艦去亞洲做什麼？德國軍艦的根本使命是捍衛德國，這種任務勞民傷財，還暗藏風險。徹頭徹尾的盲目行動。」還有網友說「高舉價值觀大旗是件好事。但是否可以認為，我們的軍艦也將很快開往地中海去救助難民？」