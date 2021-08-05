時序進入夏季，不少民眾都會吹冷氣消暑，不過日前就有網友不解，為何自家冷氣才買一年多，設定27度時總會出現臭味，但往下調低1度就沒事。對此就有內行人點出關鍵原因，並直言「這是變頻的通病！」

原PO昨（4日）在臉書社團《爆系知識家》PO文透露，自家冷氣購機約一年多，安裝在5坪小坪數的房間，不過有一個狀況卻讓她十分困擾，「為什麼冷氣設定到27度就會有臭味？26度就不會？」

貼文一出隨即釣出內行人解答關鍵在於「溫度」，因為開27度可能高於當時的室外溫度，冷氣壓縮機在沒有啟動的情況下，就會出現送風的情況，「溫度有沒有到達啟動壓縮機的關係，有啟動是冷氣，沒啟動是送風」、「變成送風，機體沒有防霉，就會有霉味」、「你的冷氣壓縮機沒在製冷，所以等於開風扇在吹。但風扇前面還有一個冷排因為沒製冷，所以它就臭了」、「冷氣師傅是跟我說這是變頻的通病」。

也有網友提出解決方法，「通常設定的溫度與氣溫接近就會這樣，如果有潮濕味的時候，設定降1度就沒味道了」、「洗冷氣的師傅說這是通病，所以現在都設定在25度至26度」、「設定比室外溫度低2度，就不會有那股臭味了」；但也有人提醒「冷氣會有異味，表示鼓風機或是其他風道、濾網發霉了，找人來清洗就能一勞永逸，風速、冷度也會強些，一舉數得」。