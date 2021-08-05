南投市長宋懷琳，5日宣布參選南投縣長到底，她並強調，國民黨是民主政黨，黨中央將如以往由新任黨主席及中常會通過「各縣市首長提名初選辦法」，她希望以公平、公正丶公開的競選程序，讓每一位國民黨員參與初選機制。

下屆南投縣長之爭，逐漸檯面化，國民黨籍立法委員馬文君丶許淑華，都已經超前部署，兩人並達成民調定輸贏的共識，勝出者再與其他參選人做民調；另外，民進黨籍的行政院中部辦公室執行長蔡培慧，也已表態參選。

宋懷琳表示，她在南投同濟新村春村長大，父親是賣大餅維生的退伍軍人；宋懷琳曾擔任平和

國小代課老師、803 軍醫院雇員、南投縣警局雇員、中寮戶政事務所戶籍員、省政府建設廳科員；1997年投入南投第14屆議員選舉，從擔任4屆議員，兩任南投市長。

宋懷琳指出，她2014年12月25日就任南投市長時，南投市負債3億2700多萬，已經是南投市公所舉債上限，經逐年償還本金及利息，在歷經5年7個月，於2020年7月31日將3億多元債務完全清償，還有能力自籌南投市圖書館原地重建工程丶南投市中興路魚市場立體多目標(含里辦公處及社區長照日托)新建工程」等重大建設，並增加社會福利重陽禮金，原編70歲以上300元，降為65歲以上500元。

宋懷琳指出，6年前，前南投市長許淑華、立委馬文君及時任立委的林明溱，也是透過初選機制，選出縣長參選人，代表國民出線參選，展現團結風範，她有信心以從政經驗及民意代表基礎，讓南投更好，她將帶領競選團隊衝刺到底，贏得最後勝利，為縣民謀求最大福祉。