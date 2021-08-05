外傳高端在巴拉圭的三期臨床試驗，給每位受試者1萬美金，約台幣30萬元，而國內受試者只有6000元，遭外界質疑把台灣人民當廉價白老鼠。對此，前台大感染科醫師林氏璧直言，一人領30萬用腳想都知道不可能，強調這金額是國外臨床試驗收案一人的成本，不是受試者拿到的營養金。

林氏璧今天在臉書「日本自助旅遊中毒者」表示，一萬美元是國外做臨床試驗要收案一人的成本，不是給受試者的營養金，把這兩個數字拿來比較，有何意義？且一人領一萬美元，這個數字用腳想都知道不可能。

林氏璧表示，他在台大倫理委員會擔任審查委員多年，執行過多個疫苗臨床試驗。一個臨床試驗要給受試者多少營養金或車馬費，不能太多也不能太少，這要考慮當地的收入，參加臨床試驗受試者所冒的風險等。這筆金額不能多到讓受試者因為金錢的誘因參加，而忽略到參加臨床試驗本身的風險，是很重要的受試者保護。

更重要的是，林氏璧指出，疫苗臨床試驗在招募受試者時，不能強調可以獲得多少營養金，倫委會對於招募的文宣、海報等都要審查，完全不能有金額的露出，「現在被媒體大肆報導，真的讓我無言」。

林氏璧指出，高端疫苗的議題可以批評，他也提出過許多質疑，「但請基於事實，不要像在打選戰一樣拿起來就不分青紅皂白的抹」，感嘆一個科學議題最後攻防至此，真的覺得很沒有水準。

對此，指揮中心指揮官陳時中也表示，不清楚高端費用如何，廠商不需要和指揮中心申報，解釋這大概講的是整體平均一個人的費用，當然還有很多檢驗的費用，至於詳細費用他不清楚。