第9號颱風「盧碧」生成，副總統賴清德今天表示，颱風今明兩天最接近台灣，中南部地區可能面對嚴峻風雨考驗。台灣東方海面還有一個正在發展的熱帶性低氣壓，可能影響到日本奧運閉幕。他提醒民眾留意颱風走向，提早做好防颱準備工作。

賴清德在臉書表示，盧碧颱風逼近，慎防強風豪雨。極端氣候的威脅，在全世界都帶來極大的災害，處於多風多雨、颱風熱區的台灣，保持警戒、提早因應，是每年夏季都要面對的重要功課。

他說，根據氣象局的資料，第9號颱風「盧碧」已經生成，位置離台灣很近，雖不直接侵襲台灣，夾帶的風雨威脅不容小覷。預計周四丶周五最接近台灣，但無論路線偏左或拐右，中南部地區是西南季風的迎風面，都將可能面對嚴峻的風雨考驗。

賴清德指出，在台灣東方的海面，還有一個正在發展的熱帶性低氣壓，有可能成為第10號颱風「銀河」，將往日本方向前進，可能影響到奧運閉幕。他請大家留意颱風走向，並提早做好防颱準備工作。並呼籲持續關注颱風動向，慎防強風豪雨。