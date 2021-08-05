MLB推薦賽事 : 8/7(六)，08:10 舊金山巨人@密爾瓦基釀酒人

美國職棒例行賽已進行超過三分之二，國聯西區強權舊金山巨人依舊屹立不搖，站穩聯盟榜首位置。本週末巨人將作客密爾瓦基，與國聯中區龍頭釀酒人進行三連戰，巨人在交易大限前從小熊交易來明星三壘手布萊恩(Kris Bryant)補強打線，但釀酒人擁有聯盟最佳的團隊自責分率(3.69)，巨人攻擊端勢必要有超水準的表現，才有機會突破釀酒人的投手群。

巨人本季攻擊效率一直保持在聯盟前段班，尤其是團隊全壘打數158支更高居聯盟第二。但三壘手隆戈利亞(Evan Longoria)受傷後，陣中沒有人能補上隆戈利亞的火力缺口，於是制服組在交易截止日前從小熊盤來布萊恩。布萊恩有穩定的上壘率及長打能力，對於巨人打線是如虎添翼，即便在隆戈利亞歸隊後，布萊恩也能移防外野，讓團隊火力最大化，偶數年特別強的巨人，今年同樣不容小覷。

釀酒人本季打擊表現並不出色，團隊攻擊指數0.704遠低於聯盟平均0.722，前國聯MVP葉里奇(Christian Yelich)低迷的狀態難辭其咎，葉里奇在2018、19連續兩季攻擊指數突破1，但近兩季攻擊指數都不到8成，從以往的巨砲淪落成鋸砲。另一方面，釀酒人本季面對右投的攻擊指數僅有0.698，因此球團近日從響尾蛇交易來重砲艾斯克巴(Eduardo Escobar)，艾斯克巴本季23發全壘打中有16發是面對右投所打出，對於釀酒人打線將有不小助益。

巨人此戰預計派出L.韋伯(Logan Webb)先發，大聯盟生涯邁入第三年的L.韋伯今年破繭而出，繳出生涯最佳的自責分率3.33，近兩場面對道奇及太空人，主投12局更僅失3分，是巨人先發輪值中近期表現最為穩定的。釀酒人則是由卡特球王子布恩斯(Corbin Burnes)領銜主投，布恩斯本季卡特球使用比例高達52.2%，被打擊率僅有0.238，其自責分率2.46、WHIP 0.972的優異表現，更被視為是今年國聯賽揚獎的熱門人選。

本季釀酒人主場小分機率與巨人客場小分機率都同為53%，加上雙方先發投手近況都相當優異，此戰走向投手戰的機會較高，推薦投注「大小玩法-小分」。攻擊端方面，釀酒人本季面對滾地球型投手的攻擊指數只有0.645，而L.韋伯本季讓打者擊出滾地球比例高達60.3%，應該能有效壓制釀酒人打線；而巨人打線有較佳的長打能力，在這場投手戰中能給予投手群較多的奧援，因此筆者看好巨人軍團能在客場搶下勝利，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。