新冠肺炎疫情重創各行各業，造成家長失業生活陷入困境！市議員段緯宇今天在市議會質詢時為民請命，各級學校自5月起停課到7月近兩個月，學校省下的營養午餐及水電等支出，下學期市府應試辦免費營養午餐照顧學生，減輕家長經濟壓力。教育局長楊振昇說，高中以下全面免費營養午餐費用一年約需28億元經費，市府將爭取財源再研究。

段緯宇表示，疫情衝擊各行各業，很多家庭生計受到影響，學校停課近2個月，包括午餐費、水電費及文具等相關經用均省下來沒有，與其辦追減預算，市府不如9月開學時，試辦免費營養午餐。

段緯宇指出，目前市府雖已有照顧弱勢學生午餐補助，但受補助的學生陷入被標籤化；若全面免費可免除標籤化的問題，更能減輕家長經濟負擔，他建議市府可先試辦一學期免費營養午餐，照顧學生。他向教育局了解若試辦高中以下辦免費營養午餐，一年約需28億元。

段緯宇說，就算政府再發振興券，也不能用來交午餐費，家長若有多名子女求學，疫情下經濟壓力一定更沈重；市府務必站在苦民所苦立場，試辦1次免費營養；當年盧市長推出老人免費健保費就當選市長，這次讓年輕族群感受到市長有用心，陪家長共體時艱苦民所苦。

教育局長楊振昇表示，台中市各級學校若全面推動免費營養午餐所需經費約27.6億元，所需經費龐大、負擔甚鉅，有待爭取財源支應；議員建議可由疫情期間相關停辦的活動經費、學校水電費支應該項費用，經查學校水電費按規定須專款專用，不得勻支他用。

楊振昇強調，另疫情期間也增加防疫事項經費支出，下半年試辦全面免費營養午餐的可行性仍有待評估。學生家庭若受疫情影響，陷經濟困頓，可經導師認定途徑向學校提出午餐補助申請，教育局將積極提供協助。