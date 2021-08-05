是德科技宣布，與賽靈思(Xilinx)和思科共同展示一套創新的前傳解決方案，可協助行動通訊業者從傳統4G LTE網路，平順地轉移到5G開放式無線接取網路(O-RAN)。

業者需根據O-RAN聯盟所制定的開放標準介面，進行多廠商無線接取網路(RAN)部署，過程中需在射頻和協定域，以及實體層到應用層，進行完整的端對端驗證。是德科技結合硬體和軟體的O-RAN解決方案，協助由設備供應商和行動通訊業者組成的生態系統，能夠快速驗證所有網路元件和端對端設備的效能、互通性，以及O-RAN標準相符性。

是德網路存取事業群副總裁暨總經理Giampaolo Tardioli表示，是德科技與賽靈思和思科一同攜手合作，協助業界開發共用相同前傳網路的4G和5G解決方案，讓行動通訊業者能夠以經濟有效的方式，平順轉移到5G Open RAN部署上。此次的展示結合了Keysight Open RAN架構解決方案、Xilinx O-RAN相容型射頻單元(O-RU)，以及Cisco前傳閘道器，進一步強化了O-RAN規格的穩健性，並支援通用公共設頻介面和O-RAN前傳介面。

賽靈思有線與無線通訊事業部資深總監Gilles Garcia表示，5G Open RAN的宗旨是為不同廠商提供更高的靈活性、擴充性和互通性，確保更簡易的系統部署，藉由與是德科技和思科共同合作，可實現此一宗旨，在加入賽靈思的世界級O-RAN無線裝置後，此整合式解決方案可提供電信業者所需的效能。

思科O-RAN事業群業務發展副總裁Kishen Mangat表示，由於開放式介面和基於軟體的系統架構，可為產業帶來許多好處，思科在O-RAN標準方面也投入了大量資源，隨著網路業者從傳統的專屬部署，轉移到開放式虛擬RAN，可建構更安全、更有效率且更具競爭力的無線接取網路，以便支援5G先進服務。