東奧相關增確診31例 希臘水上芭蕾選手再添1例 13:002021/08/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東奧相關人士新增確診31例，其中選手村首起群聚感染的希臘水上芭蕾選手再添1例，全隊累計6人確診。(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東京奧運暨帕運組織委員會今天表示，東奧相關人士新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診31例，其中選手村首起群聚感染的希臘水上芭蕾選手再添1例，全隊累計6人確診。 日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，今天東奧新增31例，是連續2天創新高紀錄。組委會從7月1日起每天公布相關確診病例以來，累計共353例。 這31例中，除了1例上述的希臘選手以外，還有委託業者16例、東奧相關人士7例、媒體人員3例，以及組委會職員和志工各2例。 31例中有8例是訪日外國人，23例是住在日本的民眾。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 東奧》為何這麼多奧運金牌得主要賣掉獎牌？悲慘原因曝光 - 國際 部分美國民眾打死不接種疫苗 民調顯示原因有二 - 國際 減緩認知下滑風險達20％ 哈佛建議多攝取的食物 - 國際 日本研究 接種莫德納第2劑隔天約8成發燒 - 國際 - 中央社 美媒：未進中方島嶼12浬內 英在南海屈服北京 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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