日本東京奧運暨帕運組織委員會今天表示，東奧相關人士新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診31例，其中選手村首起群聚感染的希臘水上芭蕾選手再添1例，全隊累計6人確診。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，今天東奧新增31例，是連續2天創新高紀錄。組委會從7月1日起每天公布相關確診病例以來，累計共353例。

這31例中，除了1例上述的希臘選手以外，還有委託業者16例、東奧相關人士7例、媒體人員3例，以及組委會職員和志工各2例。

31例中有8例是訪日外國人，23例是住在日本的民眾。