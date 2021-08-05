阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）圍攻全國各地城市，昨天試圖暗殺國防部長未果，今天警告將對政府領導人發動更多攻擊。

阿富汗戰事持續數個月，昨晚針對國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）的炸彈攻擊和槍擊，是首度將戰亂帶進阿富汗首都喀布爾。

但自5月以來，農村地區不斷有激烈的戰鬥，當時外國軍隊展開最後一個階段的撤軍，撤離行動將於本月稍晚全部完成。

阿富汗及美國軍方加強空襲叛亂分子，塔利班今天表示，突襲喀布爾就是他們的反擊。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒體上的聲明中說：「這次的攻擊是對喀布爾當局和領導人報復行動的開端，這是因為他們下令轟炸阿富汗各個不同地區。」

自從開始與美國就撤軍問題談判以來，塔利班大致上未在首都發動大規模襲擊，昨晚突擊喀布爾代表塔利班大幅升高緊張情勢。

根據法新社記者的報導，喀布爾市中心昨晚先是有第一枚炸彈爆炸，當地濃煙直竄天際。

不到兩個小時後又出現另一聲巨響，緊接著還有規模較小的爆炸和急促的槍聲，而這些都發生在戒備森嚴、有美國大使館等數國使館所在的綠區（Green Zone）附近。

國防部長逃過一劫、安然無恙，阿富汗軍隊也擊退攻擊者，但內政部發言人史塔尼克賽（Mirwais Stanikzai）表示，有8人遇害，另有20人受傷。

一名維安消息人士表示，塔利班叛亂分子先是引爆一枚汽車炸彈，之後再闖入一名國會議員的住宅，進而對國防部長官邸發動攻擊。

第一起爆炸發生後，有數以千計的民眾在數座城市響應社群媒體運動，一起高喊「神是偉大的」口號，以表示對政府的支持。

國際危機組織（International Crisis Group）顧問巴希斯（Ibraheem Bahiss）告訴法新社：「為了反擊政府官員不分青紅皂白下令轟炸，塔利班將這次襲擊視為報復性攻擊的開端。」

他補充說：「此舉也可能是因為阿富汗各城普遍存在反塔利班情緒，讓塔利班感到措手不及而採取的行動。」

今天清晨，喀布爾戰況似乎未歇，警方表示，首都又發生另一起爆炸案，造成3人受傷。