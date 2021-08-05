中共中央紀委國家監委網站刊文指出，近期，「吳亦凡事件」暴露出的「飯圈」亂象，反映出不良粉絲文化已經到了非整治不可的緊要時刻。

文章指出，引導「飯圈」文化健康向上發展，為廣大線民特別是青少年營造一個風清氣正的網路空間，需要全社會共同努力。

文章指出，在此次「吳亦凡事件」之前，走火入魔的「飯圈」文化已多次挑戰社會法律道德底線。今年4月底，一則「倒奶視頻」將選秀綜藝《青春有你3》推到了風口浪尖。畫面裡，近20人忙著向污水槽內傾倒新鮮牛奶飲品，令人痛心。

這種荒誕的追星方式，背後是商家和平台的誘導。倒奶刷票的行為不僅涉嫌違反《反食品浪費法》，而且嚴重誤導了正處在價值觀形成時期的青少年。

5月6日晚間，愛奇藝公開道歉稱，忽視了價值觀導向和社會責任，以及節目應有的合理規則。受此影響，賽程已近尾聲的《青春有你3》停止錄製。

文章指出，「飯圈集資應援」大致可以分三類：一是包含實物回報的，比如賣專輯、周邊，將所得利潤用於支援偶像相關活動；二是不提供實物回報，但承諾把粉絲的真金白銀用於選秀投票、給偶像送禮；三是說好了為偶像「搞錢」，承諾提供回報卻並不兌現的詐騙行為。

文章指出，治理「飯圈」亂象，要多方協力把規矩立起來、把紅線樹起來、把言行規範起來。當前，「清朗飯圈亂象整治」專項行動正在深入展開。