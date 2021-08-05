奧運英雄回家，空軍派出幻象戰機升空伴飛，表達國家對這次奧運代表團的敬意。（軍聞社提供）

幻象戰機迎奧運英雄熱焰彈連發

本屆奧運羽球代表隊拿下最佳成績，昨(4日)下午光榮返台，政府下令空軍派出4架幻象戰機，以總統級高規格禮遇伴飛回到桃園機場，但卻引發外界熱議，有人質疑為何郭婞淳等人回台卻沒有此待遇。空軍則解釋，這與殉職飛官蔣正志少將的告別式有關。有不少網友在相關新聞留言表示，「那就一視同仁」、「還有很多種歡迎的方式」。

空軍表示，主要是因為郭婞淳等人返台的時間為7月31日，與空軍殉職飛官蔣正志少將的告別式同一天，對此空軍考量在告別式當日，並不適宜為奧運選手執行伴飛等慶祝任務。

國防部發言人史順文表示，這次我國東奧代表團創下最佳紀錄，因此總統指示，比照2018年亞運，由戰機伴飛國家英雄回國，而考量後續颱風可能造成的影響，昨天是天候允許的狀態。2018年雅加達亞運中華隊創下17金、19銀和31銅佳績，當時高層也下令在最後一批選手返國時，安排F-16戰機升空迎接。

雖空軍已詋明理由，但網友仍有不同意見，《中時新聞網》、《YAHOO新聞》相關報導下方有不少留言表示，「600萬直接給選手應該實際」、「錢不花在刀口上」、「那就一視同仁不要伴飛就好了，多做了就是差別待遇」、「要就一視同仁，不要這個有那個沒有」；不過，也有人認為「其實沒差」。