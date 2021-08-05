出遊時，有鑒於網路的便利性，查詢數位地圖、當地美食餐廳推薦等大多都可透過連網即時查詢來解決需求。因此，良好的網路連線速度可謂是外出旅遊時必備的要件，也成為越來越多人訂房時列入考量的條件之一。Airbnb 因應旅客需求，順勢推出全新「WiFi 網速測試功能」，讓房客可以安心入住。

疫情解放人們對於固定工作與居住場域的想像，工作、生活和旅遊的界線日趨模糊、擇良地而居的彈性也不斷提升。然而，對數位原住民來說，網路連線儼然成為如空氣般不可或缺的生活要素，Airbnb 宣布推出全新「WiFi 網速測試功能」，讓旅客在預訂前即可於訂房頁面確認房源的 WiFi 速度，不論是數位遊牧民族、遠端工作者、遠距學習學生都能放心入住。

Airbnb 觀察到旅客外出時仍希望住所的網路連線條件滿足他們的需求，無論是玩線上遊戲、與同事遠端會議、或是透過視訊通話與家人聊天，快速穩定的網路連線比以往更加重要。

房東只要使用 Airbnb App 便可以測量房源的 WiFi 速度，並輕鬆地在房源頁面上分享。（Airbnb 提供／黃慧雯台北傳真）

雖然 Airbnb 房東目前已經可以手動將 WiFi 速度標示添加到房源頁面，但 Airbnb 現在提供一個更方便的解決方案，房東只要使用 Airbnb App 便可以測量房源的 WiFi 速度，便可輕鬆地在房源頁面上分享 WiFi 速度資訊，用「網速」提升房源的吸引力。此功能由 Airbnb 和 M-Lab 合作推出，目前已在美國上線，未來幾週將擴展到全球房東皆可使用。房東可以造訪 Airbnb 說明中心來進一步了解。