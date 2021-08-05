2020東京奧運的足球賽事，已經來到最終的獎牌決戰，男足沒出意外，決賽由賽前大熱門的西班牙對壘巴西，矢志奪金的地主日本強陣出擊，在準決賽與西班牙打進加時賽才落敗，只能與墨西哥角逐銅牌。女足方面則會誕生新的冠軍，瑞典在上屆金牌戰惜敗給德國，今年捲土重來以全勝之姿挺進決賽，對手則是連兩屆的銅牌得主加拿大。女足強權美國在準決賽因為一個頗有爭議的十二碼罰球不敵加拿大，將和史上首度闖進4強的澳洲爭奪銅牌。

巴西和西班牙都曾經在主辦奧運時贏得唯一一次的男足金牌，西班牙是1992年巴塞隆納奧運，巴西則是上屆2016年里約奧運。巴西雖然是衛冕者，但由於奧運男足有23歲以下的年齡限制，所以本屆的陣容與5年前完全不同。即使如此，人材濟濟的巴西隊仍有多名旅歐好手壓陣，像是第一場小組賽對德國演出帽子戲法的艾佛頓前鋒理查利森；中場雙後衛是里昂的吉馬良斯和阿斯頓維拉的道格拉斯·路易斯；前鋒有柏林赫塔的庫尼亞、阿賈克斯的安東尼和兵工廠的馬丁內利；超齡球員則是右後衛阿爾維斯與中後衛迪亞戈.卡洛斯，用經驗豐富的超齡球員穩固後防，再讓年輕好手負責進攻取分，巴西在小組賽2勝1和首名晉級，8強和4強雖然贏得驚險，但後防線連2場力保不失，1:0力挫埃及、PK戰擊退墨西哥，又一次證明了在淘汰賽階段，防守好的球隊有更大機會獲勝。

西班牙本屆也瞄準金牌為目標，陣中有6名球員是剛結束的歐洲國家盃大國腳，包括巴薩中場佩德里和後衛賈西亞、皇家社會前鋒奧亞薩瓦爾、以及在歐國盃表現出色的RB萊比錫中場奧爾默等，超齡球員則有皇馬前鋒阿森西奧、兵工廠中場塞巴略斯和皇家社會後腰梅里諾。儘管西班牙陣容豪華，但表現不如預期，在小組賽沒有發揮進攻特點，僅以1勝2和驚險拿下小組首名，3場只進2球表現平平。兩場淘汰賽都打到加時才獲勝，8強5:2淘汰象牙海岸、4強靠著阿森西奧加時下半場的精彩射門，1:0險勝日本挺進金牌戰。

緃觀兩隊從小組賽到淘汰賽的表現，已經連續3屆奧運踢進決賽的巴西攻守上都略勝對手，腳風大順的理查利森已有5球進帳，假如他被守死，巴西還有庫尼亞和效力勒沃庫森的前鋒保利尼奧挺身而出，加上防守表現穩定，西班牙要進球並不容易，推薦2.5球小分為首選，巴西可勝但也有可能要打進加時賽，可選擇投注巴西冠軍而非單場的不讓分巴西勝。

銅牌戰則是1968年墨西哥奧運的翻版，當年日本在銅牌戰以2:0擊敗墨西哥搶下銅牌，讓以金牌為目標的地主隊最後空手而回。今年主客互易，日本在失落金牌希望後能否重新振作是關鍵，日本基本上已經將旅歐最強好手全數召回，包括球迷熟知的久保健英、堂安律、富安健洋、遠藤航和吉田麻也等球星，能與強敵西班牙周旋120分鐘僅以1球落敗，表現也絕不失禮。墨西哥由於同時要參加中北美洲金盃，部份合資格參加奧運的球員被徵召進成年隊，奧運隊的3名超齡球員門將奧喬亞、中場羅莫和前鋒馬丁都有出色發揮，是墨西哥得以挺進4強的關鍵，儘管準決賽PK不敵巴西，但相對壓力較小的墨西哥，很有機會重演2012倫敦奧運4強擊敗日本，並最終贏得金牌的美好回憶。推薦不讓分墨西哥勝。

女足方面，上稿當天美國將與澳洲爭奪銅牌，兩隊曾在小組賽交手過，0:0握手言和，雙方戰績都是1勝1和1敗，美國小組次名晉級，澳洲則以成績較佳的第3名出線。在歐洲女足近年強勢崛起下，美國女足的優勢已大不如前，8強與荷蘭戰成2:2平手，最終PK戰險勝晉級，4強遭遇加拿大，下半場被判一個十二碼0:1落敗，儘管十二碼有爭議，但美國攻不破加拿大也是事實。美國上屆奧運8強止步已是警訊，本屆有機會爭銅牌，但小組賽面對澳洲討不到便宜，銅牌戰勢必也是一場苦戰。推薦讓分澳洲女足(+1)勝。

瑞典女足上屆就是在8強淘汰美國，但決賽惜敗德國女足只獲得銀牌，本屆在德國女足缺席，美國女足又不如以往的情況下，瑞典女足在小組賽即展現強大攻擊火力，3:0勝美國、4:2勝澳洲、2:0勝紐西蘭，進入淘汰賽後又以3:1勝日本、1:0再勝澳洲，是男女足唯一全勝晉級決賽隊伍，而且5場比賽都在90分鐘內解決對手。加拿大在小組賽僅取得1勝2和次名晉級，8強對巴西0:0後贏PK戰過關，4強則如上述擊退美國。整體表現防守不錯，但進攻沒有亮點，面對強勢的瑞典恐難以招架，推薦不讓分瑞典女足勝。