2020東京奧運日前賽事進行到田徑，除了亮眼的表現，選手們的顏值也備受矚目，來自日本的跳遠女選手小玉葵水（Ami Kodama）儘管沒參加奧運，但明星臉獲得當地網友的注意，一夕之間忽然走紅。

今年21歲的日本選手小玉葵水身高158cm，有張神似長澤雅美的明星臉，目前為日本東海大學北海道分校田徑體育部選手，專攻跳遠，今年6月日本田徑聯合會（JAAF）在Youtube頻道上傳她今年參加比賽的影片，畫面中小玉葵水留著俏麗短髮，襯托出鵝蛋臉和漂亮五官，身穿中空運動裝，當她奮力的在跑道上衝刺、跳進沙坑時，腹部驚人的方塊肌肉炸裂性露出，讓大批日本網友看得眼冒愛心，在推特狂讚「太可愛了」，該支影片短時間突破230萬點閱，人氣相當高。

【第105回日本選手権】 女子 走幅跳 決勝8位 ●小玉 葵水●

小玉葵水高中時就是運動選手，曾在北海道的十勝田徑錦標賽以跳遠5公尺64、100公尺短跑項目12秒48，一舉拿下兩個冠軍，去年代表學校參加學生陸上競技選手競賽獲得第二名，又在日本田徑錦標賽以6m3cm拿下第5名，今年再度挑戰，得到6m1cm成績，儘管有些許的進步，第8名的表現卻未能得到出征東奧的門檻，但她不氣餒，持續在田徑界努力不懈，期盼能獲得粉絲的力挺。

小玉葵水是日本跳遠選手，外型十分出眾。（圖／達志）

不過，小玉葵水目前已有穩定交往的對象，大方地在IG放閃，讓不少男網友希望落空，感慨的留言：「心碎了」、「她有男朋友了」。