美國海狼級攻擊潛艦

美國海軍7月顯然全員出動了3艘海狼級（Seawolf-class）核潛艦，讓這款最強大的攻擊潛艦潛入太平洋。而海狼部署激增大大暗示，美國在面對中國這最強勁對手快馬加鞭，發展艦隊之際，所採取的海軍戰略。

據《富比士》（Forbes）雜誌網4日報導，「海狼」號（USS Seawolf，SSN-21），「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）和「吉米卡特」號（USS Jimmy Carter，SSN-23）7月都從華盛頓州布雷莫頓（Bremerton）潛入太平洋。而它們雖在1990年代打造，但卻是美國海軍約50艘攻擊潛艦中，最大、最快，也最重武裝的潛艦。

每艘海狼有50枚魚雷和飛彈，火力足以擊沉敵方護航艦隊或航母打擊群。而充滿神秘感的「吉米卡特」號比另2艘海狼級潛艦長約30米，安裝了一節多任務平台（MMP），因此能出動遙控載具和海豹部隊，大都用以從事水下諜報行動和高機密的軍事任務。

USS Jimmy Carter (SSN 23) Seawolf-class attack submarine leaving San Diego - July 6 2021 #ussjimmycarter #ssn23 pic.twitter.com/mgU3AGmAHb — WarshipCam (@WarshipCam) July 6 2021

分析指出，對戰爭計畫來說，1艘海狼在後院已經是壞消息，而3艘都出動，其中意涵更是不言而喻。

7月初時，美國聯合服務組織（United Service Organizations，USO）西北分會在推特上張貼照片，並寫了標題說，3艘海狼級潛艦已部署，而美國聯合服務組織西北分會將服務這些官兵的家屬。

分析指出，美國聯合服務組織間接證實，海軍和民間船艦追踪者張貼的照片和推文所暗示的是真有其事。而3艘海狼同時出動，並航向同一方向，就記憶所及，可能是前所未見。

一般來說，特定級別的艦艇都會輪流部署。由於它們都要靠相同的後勤與訓練基礎設施，因此最能維持下去的方式，就是分成3批。其中1/3負責巡航，1/3接受訓練，另外1/3則進行維修。這模式說明了為何美國海軍約有300艘前線艦艇，但1次只會部署約100艘。

然而，理想上，艦隊司令在面臨危機時，能同時出動更多，或是所有的軍艦。分析指出，試想中美若開戰，美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）可能面對數百計中方戰艦，若想要有任何勝算，當然需要出動超過一般派出的50— 60艘軍艦。

不過，分析強調，大批出動戰艦很難，因為這需要同時動用許多資源。因此，當艦隊證明能做到這點時，那可是了不得的大事。當出動的是最強的潛艦時，那就更重大了。