順應時代發展，AI人工智慧已深入各領域，國內不少大學近來紛紛成立AI相關研究中心，而政治大學也表明，新增校級行政單位「人工智慧與數位教育中心」，結合AI技術研發與教學課程，預計在2022年2月正式成立，台灣聯合大學系統學生將可透過線上跨校修課。

即將成立的政大人工智慧與數位教育中心，業務主要分為三大項，包括AI人工智慧、數位教育以及資料庫。在AI方面，將以AI多元服務、AI跨域教學及AI產學研究為主軸。

中心籌備主任左瑞麟表示，中心核心目標為將AI技術結合政大的文法商等社會科學優勢，開放政大與甚至台聯大系統學生修課，可透過互動式線上教育的方式參與課程，培養AI技術的基礎能力，以期未來能於職場中有所發揮。

左瑞麟提到，AI技術能與政大所有學院展開跨領域結合，如法學院可結合AI進行法律文件判讀與分析，商學院可透過AI進行金融科技相關應用等。除此之外，並能結合資料庫，透過AI技術建置如刑法資料庫或心腦學中心的腦影像實驗資料庫等的數位內容資料庫，執行進一步的數據分析，以供更多師生與研究員使用。

在數位教育方面，左瑞麟指出，中心預計在今年下半年開設免費線上課程，希望能提供同學自主學習AI技術的管道。此外，110學年度第一學期也有兩門由中心研究員開設的課程，分別為梁少芬老師在創新國際學院開設的「Python與自然語言處理的應用」，與黃啟賢老師在通識教育中心開設的「程式設計概論」。課程設計難度會考量非理工科系學生的能力，重點在於讓學生實作。