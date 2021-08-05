台中市太平區1家汽車旅館日前驚傳殺人棄屍案，27歲康姓男子疑因網路簽賭，與張男等3人有財務糾紛，雙方約到北屯區1家汽車旅館談判，張等3人毆打康男，並以衣物塞口而導致他窒息死亡，慌忙間再將他帶往大平區另家汽車旅館棄屍，並向警方投案。台中地檢署昨天晚間將張男等3人依殺人及妨害自由等罪聲請羈押，台中地院今天審理後，以3人罪嫌重大等理由均裁定羈押。

太平區1家汽車旅館房務員3日晚間6時許打掃客房時，赫然發現1名男子陳屍房內，驚慌報警。涉案的張男等3人當天晚間即向警方投案。據了解，康男疑與19歲張男及蔡男、20歲邱男因賭博網站簽賭而發生財務糾紛。雙方3日下午約在北屯區1家汽車旅館談判，過程發生激烈爭執，張男3人動手毆打康男，並將他架離，途中以衣物塞進他口中造成窒息死亡，竟載到太平1家汽車旅館棄屍。

警方將張等3人依殺人、妨害自由及遺棄屍體等罪嫌送辦，檢察官昨晚將3人聲請羈押，台中地院法官今天審理後，以 3人所涉殺人重罪，且涉嫌重大，裁定羈押。