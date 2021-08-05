農糧署輔導台灣百合產業發展協會推出「買一送醫」活動。（王文吉攝）

台灣百合產業發展協會推出「買一送醫」活動，消費者網購，協會即加碼致贈1盒給相關防疫單位。（王文吉攝）

農糧署主祕陳啟榮（左）與台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇（右）到衛福部豐原醫院致贈百合花禮盒。（王文吉攝）

疫情衝擊國產花卉市場，尤以百合花價量驟減3成，影響花農生計。農糧署主祕陳啟榮與台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇5日到衛福部豐原醫院，致贈百合花禮盒給醫護人員，感謝防疫期間的辛苦付出，也鼓勵民眾送花療癒醫護防疫人員，目前有「買一送醫」活動。

目前正值南投及嘉義高冷地百合產季，品質正優，農糧署輔導台灣百合產業發展協會推出百合花材禮盒網購活動，消費者可到「i花購-產地百合直送平台」選購，共有7種不同花色與規格的百合花，另外還有品質優良的火鶴花及文心蘭可挑選，消費者可依照自己需求搭配。

羅弘奇說明，國產百合分為夏季及冬季產區，目前以南投的仁愛鄉及嘉義阿里山鄉為主，因疫情影響，市場需求及價格均驟降3成。為感謝第一線防疫人員在疫情期間的辛勞，消費者只要上「i花購」網站訂購，協會即加碼致贈1盒給相關防疫單位。

陳啟榮表示，自5月中旬疫情警戒提升三級，許多活動慶典取消，用花需求銳減，影響花農生計。農糧署與花卉產業團體推出網購活動，宅配屏東腎藥蘭及熱帶蘭花、台中及屏東文心蘭、南投及嘉義百合、台南及高雄火鶴花、雲林洋桔梗等花材箱禮盒，市場反映熱烈。

豐原醫院院長賴慧貞感謝農糧署及台灣百合產業發展協會體恤醫護人員的工作，贈送讓人身心平靜、心情愉快的花卉。她也感謝中幽流行疫情指揮中心的指導及國民的團結，不但守住台灣疫情，同時也透過致贈護人員便當、花卉等讓台灣產業在疫情期間得以延續。