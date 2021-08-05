今年第9號颱風「盧碧」(Lupit）上午11時中心位置接近廣東沿海，預計今日下半天將登陸廣東汕頭一帶，中央氣象局表示，由於外圍環流持續引進西南風水氣，中南部須慎防短延時強降雨，不過颱風登陸後將減弱為熱帶性低氣壓，下午或傍晚有望解除海上颱風警報。

根據氣象局資料顯示，上午11時盧碧的中心位置約在金門西南210公里海面上，以每小時6轉4公里緩慢速度向北轉西北進行，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，七級風暴風半徑約80公里。

氣象局技正羅雅尹表示，盧碧中心位置相當接近廣東沿海，預計今天稍晚就會登陸廣東汕頭，之後會緩慢朝福建方向移動，預計周六往東北方向接近馬祖，下周日(8)移動到台灣北部海面，由於登陸後可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象局預計下午或傍晚將解除海警，但假如颱風回到海上後勢力重整，對台灣影響就會提高，氣象局會持續觀察後續發展。

由於這兩三天颱風將最接近金門與馬祖，巴士海峽、台灣海峽的風浪也明顯偏大，鵝鑾鼻已觀察到5米浪高，西南部浪高也達3米，海邊活動要特別留意。

今天天氣部分，隨著颱風外圍環流持續帶進水氣，中南部局部地區在對流通過時都有短延時強降雨現象，主要降雨地區出現在嘉義以南，嘉義、高雄、屏東地區的累積時雨量都有60毫米，其中高雄多處測站已測得超過150毫米，下半天中南部降雨將持續，其他地區午後因熱對流發展，也都有大雷雨出現機率，入夜後中南部雨勢仍斷續累積，其他地區降雨將緩和。