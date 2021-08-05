因「Xmen」群聚感染，台北巿長柯文哲4日摃上高雄巿長陳其邁，質疑如何認定感染源在大台北，還說都是唸醫學系的，要互相切磋。陳其邁5日回應，防疫期間，中央、地方及各地方政府最需要的是互助合作，而不是華山論劍。

陳其邁5日在議會聯訪說，防疫涉及人民安全，最重要的是在防疫過程裡，中央、地方以及各地方政府，應該如何相互合作，相互補位，高雄巿在疫調後，會把結果包括血清學的檢查等，透過CDC平台，通報各地方政府。

他表示，從疫調結果，發現該個案7月1日時就曾經到台北市某飯店，因為這屬於其他地方政府，基於互助合作原則，所以立刻通報CDC來轉知。他強調，現在在防疫期間，最需要的是互助合作，而不是華山論劍。

至於前一天，副巿長林欽榮對於凱旋路天坑說做不好要殺頭，陳其邁也回應，林欽榮曾任工務局長，是以一個老工務局人來要求SOP能到位。基層同仁也非常辛苦，但愛之深、責之切，尤其公共安全優先，絕不能容許時間差。