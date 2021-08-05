盧碧颱風路徑朝大陸福建、廣東沿岸移動，侵台機率低，但海上風浪仍不能大意，交通部航港局指出，今日停航船班增加至5條航線、40航次，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留。

航港局指出，今日停航有基隆－馬祖1航次、高雄－馬公1航次、東港－小琉球32航次、鹽埔－小琉球4航次以及富岡－綠島2航次。

交通部民用航空局則統計，今日截至上午10時30分，國內線取消2架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線未受影響。