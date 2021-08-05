盧碧颱風影響持續擴大 今40船班停航 12:142021/08/05 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧碧颱風路徑朝大陸福建、廣東沿岸移動，侵台機率低，但海上風浪仍不能大意。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盧碧颱風路徑朝大陸福建、廣東沿岸移動，侵台機率低，但海上風浪仍不能大意，交通部航港局指出，今日停航船班增加至5條航線、40航次，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留。 航港局指出，今日停航有基隆－馬祖1航次、高雄－馬公1航次、東港－小琉球32航次、鹽埔－小琉球4航次以及富岡－綠島2航次。 交通部民用航空局則統計，今日截至上午10時30分，國內線取消2架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線未受影響。 盧碧颱風進逼 海運今明58班停航 輕颱盧碧逼近 台東激起4米長浪 #航次 #小琉球 #盧碧 #颱風 #船班停航 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跟進中央 嘉市擬加碼振興方案 04:102021/08/05 地方新聞 1分鐘讀財經》陸廠魔手伸進蘋果iPhone 13 台廠小心了 08:252021/08/05 財經 輕颱盧碧海警發布 中南部防豪雨 04:102021/08/05 焦點要聞 盧碧颱風接近台灣 賴清德：提早做好防颱準備工作 11:582021/08/05 政治 盧碧颱風明登陸 這2天最接近台灣 全台風雨時程曝 19:302021/08/04 生活 伴娘戳破新郎謊言 反遭罵「妳男友軟才3分鐘」鬧上法院 11:332021/08/05 社會 盧碧颱風外圍環流發威！高雄多處淹水 11:142021/08/05 生活 新光三越卡利HIGH 擴大規模同享回饋 04:102021/08/05 時尚消費 蔡其昌：總統夢必須要築夢踏實 盧秀燕應把市政做好 11:152021/08/05 政治 「盧碧」海警持續 暴風圈入台海 5縣市豪大雨特報 10:452021/08/05 生活 蘋果擴大紅色供應鏈… 市場：影響有 但不大 04:102021/08/05 財經要聞 生活熱門新聞 變種病毒侵襲全球 印度神童預言下個月危險了 - 生活 高端在巴拉圭試驗一人給30萬？前台大醫曝金額怎麼算 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 「盧碧」海警持續 暴風圈入台海 5縣市豪大雨特報 - 生活 神隱83天范雲臉書復活 確診死者家屬留言嗆7字她不敢回 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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