號稱全亞洲男人都熟悉的日本AV經典場景「那個泳池」，去年宣布退役，讓很多粉絲扼腕。最近「那個泳池」再度掀起話題，澎澎男士新洗沐系列瑪卡PON PON，推出買全套組就送神秘禮盒，打開就能組裝成讓男人魂牽夢縈的「那個泳池」。

禮盒模型神還原了以日本AV火紅場景聞名全亞洲的游泳池，讓網友直呼「澎澎玩很大」。不只贈品引起討論，產品廣告彩蛋致敬日本知名電影商東京熱Tokyo-Hot的經典配樂，反應激烈，也讓人捧腹。

業者表示，會有一連串這麼 MAN的創意發想，就是因為澎澎男士新洗沐系列瑪卡PON PON的成分，主打富含男性所需的營養元素「瑪卡根」，打破了瑪卡只能用來吃的迷思！

除了瑪卡根，玻尿酸和綠茶精華，也可以讓消費者使用過後，皮膚鎖水緊致，不會乾澀，重啟肌膚活力和能量。

尤其是在夏天，動不動就滿身大汗，產品還添加日本專利抑味清臭檸單寧因子，富含植物精華，舒緩不易刺激，溫和抗菌又去味。系列產品同時採用了佛手柑，迷迭香為前調，搭配木質麝香的基調，去除了汗臭味，增添了男人味!