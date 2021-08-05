衛福部今於行政院會報告，疫情警戒降至二級後人流有上升，預估未來仍屬低度流行，每日新增確診數將在50例以下。（報系資料照）

近期持續趨緩，衛福部今表示，近一周全國新增本土案例共108例，較前一周132例下降18％；其中，新增本土病例以雙北為多，佔整體75％，目前仍有零星感染源待釐清個案及群聚事件，顯示社區存有隱性傳播鏈，須留意疫情警戒降級後，人流回升及民眾社交活動增加對疫情的影響。

衛福部今於行政院會向行政院長蘇貞昌報告「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」，衛福部表示，全球Delta變異株流行快速擴大，致使國際疫情日趨嚴峻，甚至是疫苗覆蓋率較高的國家，如以色列、英國及美國等，其確診、重症及死亡數亦不斷攀升，我國邊境須持續嚴管，並強化入境人員監測機制，以全面防堵變種病毒進入社區。

衛福部進一步分析，感染者仍以青壯年族群為主，上周20至39歲佔39％，40至59歲佔33％；占比及病例數略降，該族群仍列為現階段防治重點，持續觀察後續疫情變化。

衛福部以數學模式推估，維持現今管制強度狀況下，疫情曲線可維持緩慢下降趨勢，未來一周每日發病新增可能維持30至50例以下。

另外，我國疫情在全民的高度防疫意識與積極配合下已呈低度流行，將持續視疫情與各行業特殊性，分階段放寬各項防疫管制措施，惟部分縣市仍有零星群聚事件或感染源待釐清之個案發生，且適逢暑假、人流群聚增加，各部會將全面盤點防疫整備情形，並加速完善相關作業。