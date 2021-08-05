8/6(五) 晚間7點 T1戰隊 v. GEN.G戰隊

韓國賽區(LCK)賽程進入倒數第2週，戰績9勝6敗的T1戰隊，目前在積分榜上排名第5，距離取得季後賽門票資格，僅差臨門一腳，本週與GEN.G戰隊的比賽，T1若能取勝將確定晉級季後賽；經營團隊更換教練後，T1在接下來的3場比賽中取得2勝，算是有個不錯的開始，前場(7/31)與弗雷迪特布里昂(BRO)的比賽中，關鍵選手Faker分別在第1局、第3局拿下6／0／2 (擊殺數／死亡數／助攻數)、4／0／3的成績，順利帶領隊伍取得比賽勝利。另一方面，T1本次比賽的對手GEN.G，目前10勝4敗的戰績已確定取得季後賽門票，積分榜上排名第2的GEN.G，目前的重點是保衛現有的排名，因為例行賽結束時若能將排名維持在前2名，季後賽將能直接晉級準決賽。不過，賽季初曾勢如破竹拿下7連勝的GEN.G，近況不甚理想，最近10局比賽的KDA指標3.40，相較於季初KDA指標5以上的數字，表現掉了不少，Rascal在上路的宰制力減弱，是其中重要的原因。本場比賽，若初期T1在戰術上選擇集中火力在上路發動攻勢，地圖上方的預示者以及首塔就很有可能被T1拿走。

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第1局首塔－T1戰隊 勝

8/7(六) 晚間7點 Liiv沙盒 v. 弗雷迪特布里昂

Liiv沙盒(LSB)目前戰績9勝5敗，在積分榜上排名第3，和T1一樣，LSB只要再取得1勝就能晉級季後賽，本週與弗雷迪特布里昂(BRO)的比賽，相信LSB是勢在必得，從最近10局比賽的數據來看，14.1／11.6／33.1、KDA指標4.07的成績，也是優於LCK大多數的隊伍 (僅次於DWG戰隊)；LSB的上路Summit、打野OnFleek及中路FATE等選手近況不錯，在戰術上應該會選擇優先取得地圖上方的預示者並順勢拿下首塔，最近10局比賽中，LSB拿下7次首塔，70%的首塔率遠高於BRO的10%。另一方面，LSB本次比賽的對手BRO，前場比賽(7/31)以1：2輸給T1後，目前戰績5勝10敗，在積分榜上排名第8，幾乎可以確定無法晉級季後賽，不過，BRO本季有將近7成的比賽是打滿3局，大小玩法開大的機會不小。

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第1局首塔－Liiv沙盒 勝

大小－大2.5 (局)