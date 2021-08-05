為提供偏鄉學校師生供電穩定的學習環境，日月光投控與日月光環保永續基金會，捐贈高雄市杉林國中建置1050萬元的「智慧微電網系統」。（日月光環保永續基金會提供／林良齊台北傳真）

為提供偏鄉學校師生供電穩定的學習環境，日月光投控與日月光環保永續基金會，捐贈高雄市杉林國中建置1050萬元的「智慧微電網系統」，今年5月初驗收後捐贈給學校使用，預計可使用20年，期間預估可幫學校節省700、800萬元的電費，減碳量達1360公噸，更讓學校教學用電力可自給自足，提供師生一個供電穩定的學習環境。

此套智慧微電網系統藉由太陽能面板發電、儲能裝置蓄能，產生的綠電不回售給台電，而是100％自用，並透過嚴密的監控及自動化系統，進行智慧化的電力調度，不僅學校教學用電可以使用綠色能源，萬一遇到停電時，廚房的儲能裝置亦可即時切換備援，可保冰箱食材新鮮，維持餐廚穩定供應，活動中心也能夠提供民眾行動裝置充電或煮開水等基本電力需求。

日月光也為幫學校規畫設置一間能源環境教育館，結合學校生活科技、理化等課程，從不同面向學習能源知識並落實於生活之中。日月光將持續這項計畫，預計明年將把杉林國中智慧微電網系統這套模式，繼續推廣到另一所偏鄉學校，希望為偏鄉的教育環境盡一分心力。

杉林國中校長梁坤茂說，日月光集團協助學校建置太陽能光電工程、智能用電監控系統、儲能設施及環境能源教室，協助學校節省一年約40萬元的電費，對於這些省下來的經費，學校將全部回饋到學生的教育及學習上，使用在學生學習扶助教學、辦理多元社團活動及校外教學參觀等補助項目；智慧微電網系統結合能源環境教育館，未來也將發展成為杉林國中的特色課程。