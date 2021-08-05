被譽為「小隋棠」的女藝人李宓，斜槓開設花藝教室，卻被她的花藝老師朱宛柔指控盜圖，挨告侵權。李宓雖辯稱2人有合作關係，使用照片都有經過授權，但因她另在智慧財產法院的民事訴訟一審敗訴，台北地檢署不採信她的辯詞，依違反著作權法起訴。

台大戲劇系畢業的李宓，因出演國片《台北物語》走紅，她曾報名參加朱宛柔開設的「露森不凋花」花藝教室證照班，學成後自己另外開設「薄荷天使不凋花 Mintangel」永生花店，並收費開課教導花藝。

朱宛柔去年7月間向媒體指控，李宓在網路上盜用她花藝教室的作品照片，直接塗改成自己教室的作品，並提刑民、刑事侵權訴訟。李宓則解釋，報名朱女的課程時，朱女就告知未來會是合作教室，「露森不凋花」的照片全部可以使用，以節省經費，並反告朱女妨害名譽。

朱宛柔提告侵權的照片共有36張，民事部分，智財法院一審認為，李宓與朱女並非合作教室，且朱女多次傳訊請求撤下照片，李宓卻置之不理，因此認定李宓侵權，判賠78萬元，本案目前已上訴智財法院二審審理中。

刑事部分，北檢除參考智財法院見解，另還勘驗對話紀錄，發現2人雖曾就照片使用權商量，但其中有16張照片從來未討論過，因此認定這部分侵權，將她起訴。

至於李宓反告朱宛柔妨害名譽部分，北檢認定雙方只是在溝通過程上，因解讀不同而有認知差異，朱女陳述是事實，並非憑空捏造，今年2月間依罪嫌不足處分朱女不起訴。