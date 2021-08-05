澎湃新聞5日報導，大陸研究霧化吸入式新冠疫苗，就是將新冠疫苗透過鼻腔給藥的方式，激發人體的粘膜免疫，已有初步成效。去年開展大陸首個黑猩猩腺病毒載體新冠疫苗研究的北京清華大學醫學院教授張林琦表示，全世界科學家都在探索如何克服突變株Delta和Beta變異株帶來的挑戰，近期的研究表明，現有的疫苗對Delta病毒均有一定的保護能力，鼻腔免疫的副作用不太大，需要進一步的評估。

報導稱，7月26日，《刺胳針-感染病學》發表了首個報導的霧化接種新冠疫苗臨床試驗。這個由大陸軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊和武漢大學中南醫院王行環教授團隊合作開展的霧化吸入腺病毒載體新冠疫苗的I期臨床試驗結果顯示，霧化吸入接種腺病毒載體新冠疫苗具有良好的耐受性，霧化接種兩劑疫苗激發的SARS-CoV-2中和抗體反應與肌肉注射1劑該疫苗相似，肌肉注射疫苗後第28天進行霧化吸入加強免疫可誘導高水準的中和抗體，這種有效且經濟的免疫方式值得開展更大規模人群的評估。

張林琦強調，全世界的科學家正在探索如何克服突變株Delta和Beta變異株帶來的挑戰，世界上正在開展的疫苗策略包括：

第一，如何充分提高現有疫苗的免疫能力，包括免疫加強和交叉免疫，從而提高對變異株的保護能力？

第二，如何優化免疫途徑和免疫計量，提高現有疫苗的保護能力？其中包括通過鼻腔的粘膜免疫。

第三，全面加速針對突變株疫苗的研發，在保障安全性的前提下，提高和拓展疫苗的有效性、廣譜性和時效性。

第四，全面加速研發通用性疫苗，對已經和未來發生的突變株具有廣泛和強大的保護能力，最終達到「一勞永逸」的終極目標。

比較令人欣慰的是，近期的研究表明，現有的疫苗對Delta病毒均有一定的保護能力，特別是在同源或異源疫苗加強免疫的情況下。

此外，大陸實驗室研究也展示了人體內，能夠產生極其廣譜的抗體反應，分離得到了十幾種單克隆抗體，能夠抑制至今發現的所有突變株。大陸研發的一款候選疫苗，也展示了超級廣譜的抗突變株的能力，為最終研發成功通用型疫苗和廣譜抗突變株的抗體藥物，增強了信心和指明的方向。

張林琦指出，對於疫苗副作用的評估是研發過程中的重中之重。從目前發表的資料來看，鼻腔免疫的副作用不太大，但還需要進一步的評估，特別是免疫人群數量大幅度增加的情況下。之前鼻噴流感病毒疫苗也是在嚴格的評估不良反應前提下批准的。