許多轎車車主不願停機械停車位，因為擔心隨時發生無法預期的意外！台中市復興路四段一棟辦公大樓，昨（4日）一輛市價逾300萬的BMW休旅車準備進停車場，不料車子才停進去一半，竟突然垂直摔進電梯井底，整部車就這樣「倒栽蔥」卡在入口處，畫面讓人怵目驚心，48歲的雷姓車主嚇得從後座爬出脫困，雖然人沒有受傷，但愛車的維修費高達50萬以上。

BMW倒栽蔥墜電梯井，車主爬出後嚇破膽。（圖／翻攝自臉書大台中生活網）

市價逾300萬的BMW休旅車，維修費至少50萬元。（圖／翻攝自臉書大台中生活網）

據雷姓車主事後表示，當時他開車到上班的補習班大樓時，如往常將車開進停車場入口，但後輪尚未完全進入，機械卻突然故障掉落，導致車子瞬間垂直墜落，他嚇到急忙從後座爬出車外。有目擊民眾表示，當下有聽到巨大的碰撞聲音，原以為有東西掉下來，出來一看才發現竟是一台休旅車掉進電梯井。

由於車子卡進狹窄電梯井，吊車人員花費好一番工夫才將休旅車順利拖出，有汽修廠業者預估，該款休旅車市價約300萬以上，因車頭嚴重受損，維修費保守估計起碼50萬起跳，大樓已找業者前來維修，並與雷姓車主協商賠償事宜。

雷姓車主雖然人沒有受傷，卻受到驚嚇，只好呼叫警方和保險公司進行後續調查和處理，他表示，補習班向大樓已承租多年，過去不曾發生電梯井故障狀況，這次意外讓他整晚睡不著。