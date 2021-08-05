根據路透社所做的統計分析，全球新冠病毒確診數在周三突破兩億大關，具高度傳染性的Delta變種病毒使疫苗接種率較低的地區面臨威脅，並使其醫療體系量能陷入緊繃。

全球病例激增亦突顯出富國和窮國之間的接種率差距正持續擴大。全球約三分之一國家的感染數正在增加，其中有許多國家甚至無法讓一半的人口取得疫苖。

根據路透統計，在全球240個國家中，至少有83個國家的新增病例正在增加，使醫療體系承受的壓力升高。

世界衛生組織（WHO）周三呼籲在每個國家至少能為10%的人口接種疫苗之前，先不要施打新冠疫苖加強劑。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，我們急需逆轉這個趨勢，從大部分疫苗流向高收入國家，轉而流向低收入國家。

自爆發這場大流行病以來，全球已有至少2.6%的人口遭到感染，但由於許多地方的檢測能力有限，真實的確診數字可能更高。

根據路透社所做的分析，如果將累計感染人數視為一個國家，它將是全球人口第八大的國家，僅次於奈及利亞 。

該分析亦指出，在疫情爆發後一年多，全球確診數才突破1億大關，但之後只用了6個多月的時間，累計確診數就突破兩億大關。報告亦指出，這場大流行病已經造成全球近440萬人死亡。

分析指出，以7天平均值來看，單日確診數最多的國家為美國、巴西、印尼、印度和伊朗，這些國家的病例數約占全球單日新增確診數的38%。

美國占全球單日新增病例數約七分之一，儘管全美七成的成年人已至少接種過一劑疫苗，但佛羅里達和路易斯安那等疫苗接種率較低的州，住院病例數仍創下新高紀錄。路易斯安那州一家醫院的院長警告，這是迄今「最黑暗的日子」。白宮新冠疫情應對小組表示，近97%的重症患者都是沒有接種疫苖的人。

此外，路透社的分析指出，東南亞國家的新增病例數也持續增加，該地區僅占全球總人口的8%，但其單日新增病例數卻已占全球總病例數近15%。