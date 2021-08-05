艾美特-KY(1626)董事長史瑞斌指出，目前電子IC缺貨，上半年產能有受到影響，而原材料持續上漲，產品漲價跟不上材料漲幅，上半年保守看待，要獲利不易；下半年持續精實管理費用，並持續開發殺菌、消毒類產品，希望下半年能夠轉盈。

史瑞斌表示，今年對傳產業真的很辛苦，這次從大陸回來，追料也是其中原因，因為電子IC還是先主要供應汽車及高端電子產品，傳統家電居次，原料缺貨長達5到6個月。另外，塑料、金屬、包材從去年第2季底到今年第2季底，材料平均漲幅達20％到25％，材料成本占比達58％，影響毛利率，雖然大陸內銷今年3月產品漲價3～5％，5月底再次調漲3～5％，但還無法反映原物料價格，而且大陸競爭超過想像，不能脫離主戰場太遠，量跟毛利率都要顧。

即使原物料價格衝擊，今年艾美特本業目標還是力拚損益兩平。今年上半年九江廠跟深圳廠產能比重50：50，深圳廠已不適合做大生產基地，下半年已經啟動產能移轉計畫，產能比重九江廠提升到80％，預計年底前完成，未來兩年內完成全數轉移，可以提升九江廠產能利用率，以及削減管理費用，深圳廠將保留業務、研發及外銷，深圳廠區舊改有五層樓會留給自用。

史瑞斌指出，過去報價期3到6個月，今年因應原材料，報價期縮短到1個月，未來會是常態。

艾美特目前電扇營收比重最大，在大陸市占率排名前三大，電扇類中，空氣循環扇大陸營收占比高達3成，是大陸第一品牌，整個風扇今年預估仍可成長10％。

深圳廠原本10月竣工驗收，第3季可以提前交付，驗收後補償金1.5億元人民幣有機會在今年認列。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2019年如期動土開工，預計今年中會如期完竣驗收，驗收後遷移補償金約1.5億人民幣計畫今年完成認列，初期暫以自用及出租為主，自用約5層樓，出租15層樓，暫估一年租金收入約1000萬人民幣。

電商線上銷售持續成長，去年占大陸營收60％，今年已經接近67％，以京東銷售最大，天貓其次。艾美特也開發各平台適銷對路的差異化產品，滿足不同消費者需求。