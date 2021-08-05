研調IC Insights最新報告指出，2021年全球IC產值年增達23%，其中增長最為強勁的屬車用邏輯IC、年增上看39%，面板驅動IC也有31%的年增率。

根據IC Insights的統計，今年整個IC產業均呈現強勁的成長態勢，33項IC產品中，更有多達29項IC產品成長超過1成，當中，則以工業用特殊型邏輯IC年增47%居冠，其次是年增41%的動態隨機存取記憶體(DRAM)。

車電方面，車用邏輯IC今年將有高達39%的年增率，車用類比IC有31%的年增率，整體車用IC顯著強彈，另外，消費型邏輯IC則會年增38%，而手機AP則預估可年增34%，至於面板驅動IC也會成長31%。

IC Insights預估，靜態隨機存取記憶體(SRAM）成長將相對緩和，增幅將約8%，傳統個人電腦用中央處理器將成長約4%，4位元和8位元微控制器成長約3%。閘極陣列(Gate Array）晶片將是今年唯一衰退的IC產品，將衰退約33%。

IC Insights預估，今年成長幅度比較小為靜態隨機存取記憶體(SRAM)、年增加8%，PC與NB用的CPU則可年增4%，另外，微控制器(MCU)4位元和8位元年增3%。

另外，IC Insights也指出，今年唯一會衰退的便是閘極陣列(Gate Array)晶片，預估恐怕會年減33%。